El emotivo video con IA que recrea la voz de Chespirito para revelar la lista de la Selección Mexicana

La noche del 31 de mayo de 2026, la Selección Mexicana de Futbol dio a conocer en un video su listado de jugadores para el Mundial 2026. Dicho material tomó por sorpresa a muchos, ya que usaron la voz del comediante detrás de éxitos como El Chavo, El Chapulín Colorado, El Chanfle, entre otros. ¿Qué fue lo que dijo?

La Selección Nacional revela a sus jugadores

Finalmente, la Selección Mexicana presentó a los jugadores que estarán en sus filas para el Mundial 2026, el cual está próximo a inaugurarse.

Sin embargo, lo que causó más revuelo fue que usaron la voz del difunto actor Chespirito con el apoyo de la inteligencia artificial generativa, para presentar a los jugadores en un emotivo vídeo que demuestra la idiosincrasia mexicana.

El vídeo muestra tomas de distintas familias mexicanas en diversas situaciones cotidianas, acompañado de un discurso inspirador que nos recuerda la esencia del mexicano, el sentimiento de hermandad que caracteriza al país, la resiliencia y la unión en momentos de crisis, como en los terremotos ocurridos en 1985 y en 2017.

La decisión de tomar a esta figura era sensata, ya que en vida, Bolaños era un apasionado del futbol , y plasmó su amor por este deporte en las películas de El Chanfle; además de que se despidieron de él con un homenaje en el Estadio Azteca.

No obstante, la publicación no obtuvo la apreciación esperada por la fanaticada.

Te puede interesar: Mundial 2026: ¿Portugal ganará la Copa? La teoría viral que habla de un 'guion' de la FIFA.

Recibimiento del mensaje en redes

La presentación tuvo opiniones mixtas por parte del público ; algunos destacaron el ingenio detrás de esta decisión mediante el uso de las nuevas tecnologías.

Por otro lado, la otra mitad de los internautas expresaron su inconformidad con dicho mensaje, ya que, al no tratarse de la voz auténtica de Chespirito, notaron múltiples inconsistencias a lo largo del vídeo; entre estas, la más notoria, el acento que adopta en ciertas partes del material.

En ocasiones, se puede apreciar su seseo como si fuese español, para después cambiar a una entonación argentina, usando términos del país del Río de la Plata, como en la línea: «En las buenas, en las malas y en las regulares, haciendo tribuna donde apenas hay espacio».

Algunos usuarios publicaron comentarios con tintes humorísticos, burlándose del uso de la inteligencia artificial generativa y la presunta falta de atención al detalle.