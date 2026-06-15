¿Habrá reunión con la CNTE tras días de protestas en la CDMX?, esto dijo Claudia Sheinbaum

Ante los movimientos impulsados por docentes durante las vísperas del Mundial 2026, la actual presidenta de México se ha pronunciado respecto a las quejas de este sector. Pero, ¿qué fue lo que ha dicho exactamente? A continuación te lo explicamos.

¿A qué se deben las protestas?

Desde el día 01 de junio de 2026, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha encontrado en paro, dando comienzo, a su vez, con un plantón que invadió puntos clave de la Ciudad de México, esto a días de comenzar el evento futbolístico más esperado del año.

Los motivos detrás de esta movilización se deben a múltiples demandas por parte de los docentes, entre los que se encuentran la mejora del sistema de pensiones por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la erradicación de la USICAMM y un aumento en el sueldo base.

Aunado a esto, también se le atribuye el poco o nulo avance por parte del Gobierno Federal respecto a las solicitudes anteriormente presentadas, sin que hubieran presentado una fecha futura para continuar con las negociaciones.

Te puede interesar: ¿Qué sabemos de la carta de 'El Chapo' Guzmán donde pide contactar a Sheinbaum?

¿Qué fue lo que dijo Claudia?

En la conferencia matutina del día lunes 15 de junio del presente año, la actual mandataria de la nación, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en relación al paro presentado por la CNTE, luego de que le preguntaran si 'está previsto una nueva reunión con Gobernación' en el transcurso de la misma, afirmando que por el momento no existen reuniones establecidas.

'No, no, por lo pronto no. Lo que se está planteando son reuniones tripartitas para la problemática en los estados, pero el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación pueden brindar más información', contestó la presidenta.