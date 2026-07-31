¿Hasta 26 mil por un lugar?, revelan suplantación en el examen en línea de UNAM e IPN

Se han detectado de forma reciente más de una oferta en redes sociales en las que ofrecen reemplazar la identidad del aspirante para realizar el examen de admisión en línea. Pero: ¿Cuánto es lo que cobran, y cómo es que operan?, esto es lo que sabemos.

¿Ofertas de suplantación?

A pesar de que la próxima convocatoria para el ingreso de nuevos estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) todavía no se encuentran abiertas hasta enero del año próximo, ya existen publicaciones que ofrecen un servicio bastante particular.

Desde el área de Marketplace, de la red social Facebook se tiene la presencia de anuncios en los que personas presentan un esquema de fraude, el cual consiste en reemplazar al aspirante mientras se realiza el examen de admisión , para, de esa forma, asegurarles un lugar entre las filas de potenciales estudiantes.

No obstante, dicho servicio no es gratis, ya que, dependiendo de la licenciatura que se desee estudiar, la institución a la que se quiera ingresar y la modalidad que se prefiera emplear, los precios a pagar en la negociación final pueden variar desde los 10 mil pesos hasta los 26 mil pesos en total.

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¿Cómo es que operan?

Gracias a la interacción de reporteros que se hicieron pasar por aspirantes, es que se logró descubrir cómo es que estos usuarios laboran, incluyendo las modalidades que tienen a disposición. También cabe destacar que, si bien la persona evitó garantizar la efectividad del proceso, puntuó que jamás se presentaron problemas previamente.

De acuerdo a lo dialogado, uno de los métodos consiste en que una persona relacionada con el servicio acuda al domicilio del solicitante, quien llevaría su propio equipo de cómputo para resolver la evaluación mientras el alumno se dedica a presentarse frente a la cámara mientras simula contestar el examen sin ayuda de un tercero.