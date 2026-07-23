Se burlan de otros aspirantes: Presumen haber entrado a la UNAM con IA y desatan polémica

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha visto envuelta en una polémica, gracias a su examen de admisión. Es bien sabido que este examen es una de las evaluaciones que más exigen a los estudiantes de la República Mexicana; sin embargo, diversas publicaciones subidas a las redes han expuesto uno de los casos de fraude más grandes de la historia de la universidad. ¿Qué fue lo que pasó?

¿Qué ocurrió?

En el examen de admisión a la UNAM en 2026, la institución decidió mover esta evaluación a un formato enteramente digital, para que los futuros ingresados no tengan que asistir forzosamente a las instalaciones.

No obstante, tiempo después de realizar la prueba, varios aspirantes subieron a redes sociales imágenes en las que se apreciaba una calificación sobresaliente, junto a comentarios de índole burlesca, tachando de “pendejos” a las personas que usaron técnicas tradicionales de estudio en lugar de usar la inteligencia artificial.

No solamente revelaron la herramienta y modelos que usaron, sino que también presumieron la manera de usarlas sin que las herramientas de seguridad detectaran el fraude, mediante dispositivos fuera del encuadre de la cámara, extensiones escondidas en los navegadores y el uso de IA .

Todas estas estrategias y mofas dirigidas a los estudiantes que realizaron y fallaron el examen de forma honesta provocaron una ola de indignación y repudio en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), lo que ocasionó que los expertos se percataran de las estadísticas inusualmente uniformes en esta convocatoria .

Entre lo encontrado, se detectó un aumento de porcentaje del 9 % usual a un 30 % respecto a los alumnos que obtuvieron un resultado casi perfecto, con 100 respuestas correctas de los 120 reactivos disponibles.

Además de esto, múltiples carreras de alta demanda como Medicina, Psicología, Actuaría e Ingeniería aeroespacial registraron aumentos artificiales significativos en la calificación mínima de admisión.

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¿Habrá algún impacto?

Dentro de los cambios mencionados con anterioridad, es posible que exista un impacto negativo para la UNAM y más escuelas de alto prestigio gracias a este caso , el cual podría constituir un precedente sin igual.

Se prevé que a futuro más estudiantes encuentren y desarrollen formas para burlar los sistemas antitrampa y existan consecuencias adversas que pongan en peligro a las carreras de educación superior, siendo estas las siguientes: