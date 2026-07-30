Huevo y salmonella: ¿Cuáles son los alimentos con mayor riesgo en la cocina?

A pesar de que las autoridades mexicanas no han anunciado ninguna medida preventiva debido al brote de Salmonella en Estados Unidos, no significa que se pueda estar exento del peligro. Es por esto que a continuación te explicamos qué alimentos pueden representar un riesgo mayor para la cocina.

¿Qué es la Salmonella?

La Salmonella es un género de bacilos perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Este grupo es omnipresente y de gran resistencia ante entornos adversos, como los caracterizados por una severa falta de humedad, por lo que puede sobrevivir durante semanas.

Estos serotipos pueden causar la enfermedad denominada ‘Salmonelosis’, la cual se caracteriza principalmente por una diarrea brusca, la aparición de otros síntomas que la acompañan como fiebre alta, náuseas, en ocasiones vómito, y dolor abdominal. Los sintomas se empiezan a manifestar entre las 6 horas a 6 días luego de ingerir un alimento infectado.

En la mayoría de los casos, los síntomas son relativamente leves e inofensivos , al igual que pueden ser aliviados sin necesidad de un tratamiento específico a implementar. No obstante, en casos en los que los adultos mayores o niños pequeños se infectan, pueden suponer un peligro para sus vidas a causa de la deshidratación que genera la enfermedad.

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¿Cuáles son los alimentos que se pueden contaminar?

Debido a la capacidad de estas bacterias de sobrevivir en lugares de poca humedad, cualquier alimento que haya entrado en contacto con estos puede convertirse en portador, por ende, fungir como un vehículo para su propagación. No obstante, existen alimentos que representan un mayor riesgo para la salud de no manejarse apropiadamente: