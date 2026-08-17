Lluvias y tormentas: los aparatos que debes desconectar para evitar que se dañen

Ante la posibilidad de caer lluvias torrenciales durante esta temporada, incluyendo tormentas eléctricas, es de suma importancia estar atento ante la desconexión de ciertos aparatos. Aunque, ¿cuál es el propósito, y qué aparatos se deben desconectar? Todo eso te lo explicamos a continuación.

¿Por qué es importante tomar esta medida?

Las tormentas eléctricas cuentan con la capacidad de generar daños significativos, tanto en el exterior como en el interior de cualquier vivienda, debido a que, en el inoportuno caso en el que un rayo caiga directo al hogar, la energía puede viajar a través del cableado, provocando variaciones repentinas en el suministro, lo que se le conoce como sobretensión.

De acuerdo con lo establecido por la Surge Protection Institute (NEMA), las sobretensiones cuentan con la capacidad de destruir, degradar y/o dañar aparatos electrónicos que permanecen conectados a una fuente de energía de cualquier inmueble , logrando generar variaciones de decenas de voltios.

Es debido a esto que las organizaciones gubernamentales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), exhortan a la población a desconectar sus equipos ante la presencia de una tormenta eléctrica, con el mero fin de prevenir que un rayo dañe seria o irremediablemente sus componentes sensibles por su paso en las instalaciones, y así evitar tener que reemplazarlos.

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¿Cuáles son los aparatos a desconectar?

Entre los aparatos que se aconseja desconectar principalmente se encuentran los siguientes: