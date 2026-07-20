Localizan cadáver en el mismo motel donde ubicaron los restos de Debanhi Escobar, ¿qué se sabe?

Se ha reportado la movilización de las autoridades, esto luego de descubrirse el cuerpo de una persona en cierto motel que ha quedado guardado en la memoria colectiva de los ciudadanos mexicanos. Pero esto abre el paso a una principal interrogante: ¿Qué se sabe del caso hasta el momento?, a continuación te lo explicamos.

¿Cómo se descubrió el cadáver?

Recientemente se ha desvelado la aparición del cuerpo de una persona fallecida en el interior del Motel Nueva Castilla localizado en la ciudad de Escobedo, Nuevo León, mayormente conocido por el caso de feminicidio de Debanhi Escobar, ocurrido en el mismo inmueble hace 4 años.

De acuerdo con reportes preliminares, el suceso tuvo lugar la madrugada del día 20 de julio de 2026, cuando un grupo de creadores de contenido de la red social Tik Tok se adentraron y realizaron un recorrido en las inmediaciones del inmueble de forma ilegal mientras realizaban grabaciones como parte de sus actividades.

No obstante, al momento de inspeccionar una de las habitaciones abandonadas, encontraron en este el cuerpo sin vida de una persona, por lo que contactaron rápidamente a las autoridades para reportar el caso. Momentos después, elementos de la Policía Municipal de Escobedo arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Te puede interesar: Hallan cuerpo envuelto en cobija cerca del mirador Río Chico, en carretera a Mazatlán.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Si bien, las autoridades retuvieron a los influencers, el personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) efectuó el levantamiento de pistas y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó la sustracción del cadáver para su necropsia de ley, se desconoce la identidad del fallecido y las circunstancias en las que se ve envuelta su muerte.

No obstante, se sabe que el cuerpo masacrado fue hayado en la zona de la cochera del cuarto con numeración 156 en el motel, sin ropa, en un estado avanzado de descomposición, y con rastros visibles de arrastre y mutilación.

Hasta el momento, elementos de la Fiscalía General no han brindado más detalles respecto al siniestro, sin embargo, se cuenta con una carpeta de investigación abierta para esclarecer las incógnitas que la envuelven.