Mundial 2026: ¿Cuánto cobra la FIFA por poner tu nombre en la pantalla del estadio?

La emoción del Mundial 2026 ya está aquí y la FIFA no se ha dormido en sus laureles, ya que anunciaron un nuevo producto para la fanaticada más apasionada. Este producto consiste en un programa para mostrar los nombres de aficionados en las pantallas de los estadios durante los partidos, pero ¿cómo funciona? ¿Y cuál es su costo? ¡Aquí te lo explicaremos!

¿Cómo funciona?

Si es que se desea obtener este servicio, hay que entrar al sitio web fanspotlight.fifa.com e ingresar el nombre a aparecer en las pantallas, acompañado de algún mensaje que el fanático quiera transmitir y la selección que apoya, aunque cabe aclarar que el sistema filtrará los mensajes para distinguir los inapropiados de los aprobados por la FIFA.

Este programa se encontrará disponible en los 72 partidos de la fase de grupos , tanto en México como en Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, el organismo futbolero ha dado a conocer que existen ciertas limitaciones; por ejemplo, la disponibilidad es reducida, debido al esquema de prioridad de llegada que se empleará, y el cierre de espacios para fans se cierra en las 72 horas previas a cada partido, por lo que no será posible comprar un espacio para el partido de inauguración entre México y Sudáfrica.

Por otro lado, anunciaron que esta experiencia solo está diseñada para los asistentes presenciales a los partidos ; por ende, los nombres no serán mostrados en televisión.

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Costo del Super Shoutout

El costo de este programa consiste en 79 dólares americanos antes de impuestos, lo cual equivaldría a un aproximado de mil 300 pesos a mil quinientos pesos, dependiendo del precio de la divisa en su día de compra y de los impuestos agregados.

Se tendrá permitido como máximo reclamar cuatro espacios por compra, sumando hasta un total de 316 dólares, o un equivalente a 5 mil quinientos pesos; además, si se realizó la adquisición mediante tarjeta de débito, el dinero no será retirado hasta que se reciba la autorización por parte de la FIFA .

Estos precios han causado un gran revuelo, con críticas destinadas a los costos de las entradas, servicios y productos oficiales, a que la institución organizadora del torneo respondió con un argumento basado en el mercado deportivo estadounidense.

Han mencionado que en dicho sector se acostumbra a pagar este tipo de precios debido a la magnitud de sus eventos, añadiendo que el dinero recaudado será destinado para el desarrollo del deporte en distintas partes del globo.