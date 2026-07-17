Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: estas letras reciben su pago HOY viernes 17 de julio

Con la entrega del apoyo monetario del programa gubernamental, muchos de los beneficiarios se preguntaran a quienes les va a tocar recibir el pago. Es debido a esto que, a continuación, te explicamos lo que necesitas saber.

¿De cuánto consistirá la pensión?

Cabe aclarar que la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores no trata de la única que entrará en emisión, esto debido a que el calendario expedido por la Secretaría de Bienestar también estaría tomando en cuenta la entrega monetaria de los otros programas gubernamentales de índole similar.

Es decir, también se tomará en cuenta a los beneficiarios de la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad y la Pensión Mujeres Bienestar, los cuales, cada uno presenta un monto distinto. Estás serán las cantidades a recibir por cada uno de estos proyectos en el transcurso de este bimestre:

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Pensión de Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

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¿Qué letras reciben el pago el día de hoy?

Según el calendario oficial para el cuarto pago de la Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores del año 2026 para el bimestre julio-agosto, este viernes 17 de julio se efectuará el depósito a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comience con la letra ‘M’.

Cabe aclarar que, si es que el titular en cuestión no percibe una aparente entrada del saldo en la cuenta a pesar de haber corroborado que la tarjeta del Banco del Bienestar se encuentra en las condiciones adecuadas para su recibimiento, no hay necesidad de alarmarse, ya que todavía se cuenta con el día lunes 20 de julio para reanudar la entrega a los beneficiarios faltantes.

Recordemos que el documento compartido por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramirez, abarca fechas para el depósito correspondiente, comenzando a partir del día 06 de julio hasta el día 29 de julio del año en curso. Te compartimos las letras y sus respectivas fechas a continuación, en caso de desconocerlas: