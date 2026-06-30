Precio del Gas LP en Durango del 30 de junio al 04 de julio de 2026

El Gas LP sigue siendo una de las fuentes de energía más usadas a nivel nacional, especialmente para ciertas actividades cotidianas como la preparación de alimentos. Es por eso que te compartiremos los costos indicados por las autoridades.

¿Lista de precios?

Recientemente, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó una lista de precios de venta aplicados al hidrocarburo, la cual cuenta con una vigencia entre las fechas 28 de junio hasta el 04 de julio del año en curso.

De esta forma, los consumidores podrán hacer una consulta de los costos de cada entidad federativa y sus respectivos municipios, y así, detectar cuando se están realizando cobros mayores a los indicados, esto como una forma de salvaguardar la economía de las familias mexicanas y ejercer una mayor transparencia en el mercado.

Cabe destacar que los precios variarán debido a múltiples factores que influyen en la determinación de los mismos, entre estos se incluye la logística, las condiciones de su almacenamiento, los costes de transporte y la infraestructura de su distribución. Es por esto que cabe la posibilidad de existir tarifas distintas entre los municipios de un mismo estado.

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¿Cuáles son los costos del gas en Durango?

A continuación te presentamos una lista de los precios máximos del energético para cada municipio de Durango, ya sea el costo por kilogramo como por litro (con IVA incluido):