¿Qué enfermedad tiene Alejandro Fernández?, el cantante revela su padecimiento oculto

Recientemente, uno de los artistas más respetados y queridos de la música mexicana ha hecho una declaración respecto al padecimiento que ha estado tratando estos años. Pero, ¿de qué se trata? Te lo explicamos a continuación.

¿Cuál es su enfermedad?

El artista de nombre Alejandro Fernández sorprendió a sus fanáticos luego de revelar que cuenta con ansiedad y depresión, esto por medio de un encuentro con los medios de comunicación con motivo del concierto llevado a cabo en Guadalajara el día 25 de junio en contexto del Mundial 2026.

Tras su confesión, también señaló que, aunque existen ocasiones en las que experimenta episodios de estos padecimientos, afronta los síntomas con un tratamiento especializado y sigue las indicaciones de sus médicos , interponiendo su bienestar emocional como prioridad.

A su vez, comentó que pedir ayuda no es un signo de debilidad como podría aparentar, e hizo un llamado para hablar abiertamente de este tema, ya que de esa forma puede motivar a más personas a tomar tratamiento, ayudando así a eliminar los estigmas y creencias que rodean a estos trastornos.

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¿No es la primera vez que habla de este tema?

Si bien, en esta ocasión trató el tema con mayor apertura, no es la primera ocasión en la que toca el asunto, debido a que previamente ha contado experiencias en las que ha lidiado con estos padecimientos, los cuales llegaron a influir en ciertos hábitos para lidiar con la presión antes de subir al escenario en sus presentaciones en vivo.

No obstante, sostuvo que actualmente busca un equilibrio entre su vida profesional y personal, manteniendo como prioridad su salud emocional con seguimiento y apoyo de especialistas como parte del proceso , incluso considera tomar un descanso lejos de los conciertos por un periodo de tiempo en compañía de su pareja, Karla Laveaga.