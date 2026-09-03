¿Quién era Raymundo Gómez Flores, padre de la empresaria Altagracia Gómez, que murió a los 74 años?

Desafortunadamente, se ha confirmado de forma reciente el deceso de uno de los empresarios más importantes del país. No obstante, esto abre paso a un par de incógnitas en relación a la noticia: ¿quién era exactamente y cuál fue su trayectoria para ser considerado de suma relevancia? A continuación lo explicamos.

¿Quién era Raymundo Gómez Flores?

Acorde a lo emitido por el Gobierno de Jalisco y demás instituciones como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Omar Raymundo Gómez Flores, falleció este miércoles 2 de septiembre de 2026, a los 74 años de edad.

Este personaje resonó como un inversionista y empresario de origen jalisciense, responsable de haber fundado e invertido una serie de empresas, entre las que destacan Dina, AP Solutions, Almer, entre otras más. A su vez, también es reconocido por ser el padre de Altagracia Gómez Sierra, quien es la actual titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) del gobierno federal.

Con una trayectoria que rebasa los 50 años de historial, está vinculado directamente con el desarrollo empresarial y económico de la República Mexicana. Ha incursionado en más de un sector, entre los que destacan el sector inmobiliario, vivienda, industria e inclusive en producción y comercialización de productos estratégicos para la nación, lo que le ha permitido consolidar su presencia en el ámbito de las actividades empresariales.

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¿Cuál fue su trayectoria?

Después de la muerte de su padre, Alfonso Gómez Somellera en el año de 1968, Raymundo y sus hermanos se dedicaron a la conducción de los negocios familiares que les había dejado, los cuales consistían en una lavandería y una empresa de recorridos turísticos denominada Panoramex. También logró incursionar en el mercado inmobiliario al fundar el Grupo Inmobiliario G (GIG), esto luego de vender algunas propiedades que le permitieron acumular el capital suficiente.

Sin embargo, gracias a la privatización de las empresas estatales es que la familia pudo ejecutar movimientos clave que les permitió reforzar su presencia en la industria. Entre los que incluye la compra de la fabricante de camiones Diesel Nacional (DINA) en 1989; la adquisición de activos de Miconsa en 1993 para dar paso a la productora de maíz nixtamalizado de nombre Grupo Minsa; incursión en el sector de almacenamiento y transporte por medio de empresas como Mexicana de Autobuses (MASA), Estrella Blanca y Almer.