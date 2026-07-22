Registro Agua del Bienestar: ¿quiénes pueden recibir pipas gratis en casa?

El programa de apoyo gubernamental, Agua del Bienestar, ha abierto su registro para que la población mexicana pueda pedir el servicio gratuito de pipas, en caso de no contar con agua a su disposición. Sin embargo, no estará disponible para todos los ciudadanos. ¿Quiénes podrán recibir este apoyo? ¡Vamos a averiguarlo!

¿Cómo funciona?

El servicio de entrega de agua funciona de una forma sencilla: los vehículos transportarán y entregarán por alrededor de 800 litros de agua a cada hogar registrado por visita.

La entrega de agua se lleva a cabo dos veces por mes, de acuerdo a un calendario establecido por la institución reguladora del servicio, con un total de 100 pipas en operación, de forma diaria.

Además, esta iniciativa también podrá distribuir agua a escuelas, hospitales y edificios que se encuentren en una situación crítica de desabasto.

¿Quiénes pueden registrarse?

Este servicio solo se encontrará disponible para las familias del estado de Puebla, con un plan que contempla brindar apoyo a más de 700 colonias distribuidas en 6 municipios diferentes, siendo estos la capital de Puebla, Coronango, Cuautlancingo, Ocoyucan, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Solo las personas que no cuenten con servicio de agua potable, que habiten en las colonias contempladas por el programa y que solo reciban agua por una o dos veces por semana serán las únicas que tendrán acceso a la iniciativa .

Aunado a esto, se contará con un sistema de prioridad de entrega, tomando en cuenta factores como:

La situación económica de la familia.

de la familia. La presencia de adultos mayores , menores de edad y personas con discapacidad en la vivienda.

, y en la vivienda. El número de habitantes en el edificio.

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¿Cómo inscribirse al programa?

Para inscribirse en el programa Agua del Bienestar, es necesario realizar el proceso en el portal correspondiente de la Secretaría del Bienestar de Puebla.

En dicho sitio web, solo será necesario ingresar dos documentos: la identificación oficial vigente (de preferencia INE) y un comprobante de domicilio que no exceda los 3 meses de antigüedad.