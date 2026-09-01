Registro de celulares: ¿Qué hacer si tu línea fue suspendida en agosto 2026?

La primera mitad de agosto ha finalizado, mientras que el proceso de registro de líneas telefónicas aún continúa en México. Esta vez, se comenzará con la vinculación del siguiente número definido en el calendario de registro publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), mientras que se purgarán el resto de números de teléfono sin registrar. ¿De qué número se trata?, ¿se podrán recuperar las líneas no registradas? ¡Quédate! ¡Aquí te lo diremos!

Calendario de registro

De acuerdo con el calendario de vinculación, el siguiente bloque de registro límite tendrá como protagonista los números de teléfono con terminación 1 , plazo que comenzará a partir del 31 de agosto de 2026 y terminará el 3 de septiembre de 2026, abriendo una ventana de registro de más de 72 horas.

Al haber alcanzado el tiempo límite de registro, se continuará con el siguiente escalón del calendario, que se encuentra organizado de la siguiente manera:

Terminación en 0: 15 de agosto - 18 de agosto (finalizado).

Terminación en 1: 31 de agosto - 3 de septiembre (en proceso).

Terminación en 2: 15 de septiembre - 18 de septiembre.

Terminación en 3: 30 de septiembre - 3 de octubre.

Terminación en 4: 15 de octubre - 18 de octubre.

Terminación en 5: 31 de octubre - 3 de noviembre.

Terminación en 6: 15 de noviembre - 18 de noviembre.

Terminación en 7: 30 de noviembre - 3 de diciembre.

Terminación en 8: 15 de diciembre - 18 de diciembre.

Terminación en 9: 31 de diciembre de 2026 - 3 de enero de 2027.

Si es que los usuarios de la etapa correspondiente no registraron su línea, los proveedores de servicio retirarán el servicio . ¿Esto quiere decir que se perdió el número de teléfono para siempre?

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¿Se puede recuperar el número?

Al momento de retirar el servicio de la línea, no quiere decir que el número de teléfono se ha eliminado; solo no será posible realizar o recibir llamadas, mensajes SMS y tampoco se dispondrá de la red móvil .

Por otro lado, solo se tendrá acceso a funciones importantes, como las llamadas a los servicios de emergencia 911 y las alertas sísmicas.

En otras palabras, el número aún se encuentra asociado con el usuario; solo será cuestión de concluir con el proceso de vinculación.

Para recuperar los servicios de telefonía, es posible realizar el proceso de vinculación de dos maneras.

La primera alternativa puede realizarse en el portal oficial ofrecido por la CRT, aunque es preferente entrar directamente al sitio web del proveedor de servicios telefónicos correspondiente.

La segunda alternativa se realiza de forma presencial, al acudir a uno de los módulos o establecimientos físicos de la compañía telefónica para solicitar el registro de la línea telefónica.

El proceso de vinculación es bastante sencillo; consiste en ingresar el número de teléfono con terminación en 1, para después continuar con los pasos necesarios para la validación de identidad mediante la verificación biométrica, usando la identificación oficial vigente del usuario o la Clave Única de Registro de Población (CURP).