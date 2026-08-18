¡Cuidado con tu registro de celular! Alertan por aparición de páginas web falsas

La campaña de registro de línea telefónica llevada a cabo por parte del gobierno de México ha provocado un aumento alarmante en la proliferación de páginas web apócrifas. Esta alerta ha sido anunciada por la empresa de software de ciberseguridad ESET, la cual ha detallado a profundidad las técnicas de phishing usadas para engañar a los ciudadanos y obtener sus datos. ¿Cómo se pueden identificar este tipo de páginas falsas? ¡Esto es lo que sabemos!

¿Cómo operan estos fraudes?

Por lo general, comienzan con un mensaje enviado vía SMS, correo electrónico, en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram o en anuncios en redes sociales y demás plataformas.

En dicho mensaje, siempre se encuentran palabras o frases que generan urgencia, como “último día”, “evita la cancelación de tu línea”, “tu línea será suspendida hoy” , entre otros más, con el propósito de que la víctima ingrese al enlace adjunto sin verificar el enlace.

Al entrar al vínculo, se topará con una página falsa que tratará de imitar al proveedor oficial con tipografía, diseños y paletas de colores parecidos; es en esta parte que el sitio le pedirá al usuario ingresar sus datos para una presunta validación de identidad, tales como:

Nombre completo.

Número de teléfono móvil.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Correo electrónico personal.

Códigos de validación vía SMS.

Contraseñas y cuentas.

Información bancaria.

Finalmente, la página solicitará a la víctima efectuar un pago o transferencia para concretar el supuesto proceso de registro de línea.

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¿Cómo detectar un sitio falso?

Para evitar caer en un fraude, existen diversos puntos clave a tomar en cuenta, los cuales serán listados a continuación:

Mantener la calma: Si es que se recibe un mensaje, independientemente del medio, hay que conservar la calma para manejar la situación con la mayor precaución posible.

Si es que se recibe un mensaje, independientemente del medio, hay que conservar la calma para manejar la situación con la mayor precaución posible. Revisar el mensaje: Este tipo de mensajes incluye palabras y frases como “registro”, “hoy”, “evita el bloqueo de línea”, recursos usados frecuentemente en técnicas de phishing.

Este tipo de mensajes incluye palabras y frases como “registro”, “hoy”, “evita el bloqueo de línea”, recursos usados frecuentemente en técnicas de phishing. Evitar acceder a enlaces adjuntos en mensajes: Casi siempre los mensajes incluyen algún enlace, por lo que es necesario revisar el dominio y compararlo con vínculos oficiales. En caso de no coincidir, descártelo de manera inmediata .

Casi siempre los mensajes incluyen algún enlace, por lo que es necesario revisar el dominio y compararlo con vínculos oficiales. En caso de no coincidir, . No entregar códigos de verificación: Estos siempre son usados como método de validación para entrar a cuentas y para confirmar cambios , por lo que es necesario evitar entregarlos a toda costa, a menos que se lleve a cabo el proceso en un medio oficial.

Estos siempre son usados como método de validación para y para , por lo que es necesario evitar entregarlos a toda costa, a menos que se lleve a cabo el proceso en un medio oficial. Evitar entregar datos personales innecesarios: Nunca hay que compartir información relacionada con cuentas bancarias, contraseñas y correos electrónicos.

Nunca hay que compartir información relacionada con cuentas bancarias, contraseñas y correos electrónicos. Ingresar desde el sitio oficial: El paso más importante para no caer en estafas es siempre ingresar desde la página oficial del proveedor de servicio telefónico para realizar el registro.

En caso de haber registrado datos de índole personal en una de estas páginas apócrifas, es recomendable actuar de inmediato, cambiar contraseñas de todas las cuentas vulnerables, revisar y reportar movimientos no reconocidos en cuentas bancarias, comunicarse directamente con el operador telefónico y vigilar cualquier actividad sospechosa.