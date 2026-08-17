¿No sacaste la Cartilla Militar a los 18? Esto debes llevar si tienes 19 años o más

La temporada de alistamiento para el Servicio Militar Nacional (SMN) aún sigue en pie, por lo que los hombres de 18 años de edad deben registrarse si desean contar con la cartilla militar en tiempo y forma. Sin embargo, la convocatoria no solo refiere a los que adquirieron la mayoría de edad, sino que también incluye a los remisos de entre 19 y 39 años. ¿Qué documentos se requieren para obtener la cartilla si no se realizó el servicio en el año correspondiente? ¡Esto es lo que sabemos!

Servicio Militar Nacional y los remisos

Cuando se trata del mundo militar en México, una de las palabras más recurrentes que se escuchan es el término “remiso”, el cual puede causar confusión a cualquiera. ¿Qué significa ser remiso?

Remiso es el término que se le asocia al ciudadano mexicano que no ha realizado el Servicio Militar Nacional al cumplir 18 años, o que no finalizó con el proceso de formación militar de manera apropiada , de acuerdo con lo comunicado por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Si es que se es remiso, la Secretaría de Defensa destaca que el ciudadano deberá cumplir con su obligación militar , por lo que deberá ir a la Junta Municipal o zona de reclutamiento más cercana, para obtener una constancia de No Registro que indique que no se ha liberado la cartilla militar.

Una vez adquirida la constancia, será importante llevarla junto con el resto de la documentación requerida para concluir con el registro antes del fin del periodo de inscripciones, cuya fecha prevista será el 15 de octubre.

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Documentación necesaria

El trámite de alistamiento se realizará en la Junta Municipal de Reclutamiento o en los módulos asignados por ciudad o municipio.

Los documentos necesarios para el registro son los siguientes: