Apoyo Bienestar para personas de 30 años abre registros HOY 10 de agosto: ¿quiénes pueden inscribirse?

Nuevamente se abre el registro para las personas que estén interesadas en formar parte de este apoyo ofrecido por el Gobierno de México. Aunque esto abre paso a ciertas dudas: ¿En qué consiste y quiénes tienen la posibilidad de incorporarse? Te lo explicamos a continuación.

¿En qué consiste?

El registro para los Programas del Bienestar, ofrecidos por el propio gobierno de la actual mandataria de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, sigue en pie para agosto del año en curso, en los que se podrá registrar para tener acceso a cierto apoyo para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad.

No obstante, esto viene con cierta condición específica, la cual consiste en que aquellos acreedores al registro para dicho apoyo serán quienes ya reciban la Pensión del Bienestar para las personas con Discapacidad y se encuentren dentro del rango de edad establecido ; por lo que, en ese sentido, puede que no todos los interesados cumplan con el perfil necesario para inscribirse.

Cabe añadir que no se trata de una inscripción a una nueva pensión o apoyo gubernamental; en cambio, se trata de la primera etapa del registro para la credencialización del Servicio Universal de Salud (proceso que busca unificar los servicios del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en una sola red de atención). Por ende, se encontrará dirigido principalmente a las personas de dicho rango de edad que reciban la pensión antes mencionada, lo que permitirá la identificación de derechohabientes, y por lo tanto, la facilitación a diversos servicios de salud.

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¿Quiénes podrán inscribirse?

Durante el transcurso de la segunda semana del mes de agosto y, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría del Bienestar, la inscripción se efectuará de acuerdo a la letra inicial del primer apellido , por lo que las personas interesadas podrán acudir a su respectivo módulo de registro por medio del siguiente orden:

Lunes 10 de agosto: letra M.

Martes 11 de agosto: letras N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 12 de agosto: letra R.

Jueves 13 de agosto: letras S, T y U.

Viernes 14 de agosto: letras V, W, X, Y y Z.

Aunado a esto, también se anunció que el día sábado 15 de agosto de 2026 también se encontrará disponible para continuar con el proceso ; eso sí, los módulos permanecerán abiertos únicamente para los usuarios rezagados que no lograron registrarse a tiempo en su día asignado.

Recordemos que, para realizar el proceso de credencialización, todos los derechohabientes deberán proporcionar en su respectivo módulo de atención una identificación oficial con fotografía, un número telefónico de contacto y un comprobante de domicilio que presente un lapso de antigüedad no mayor a los 6 meses.