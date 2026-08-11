¡Alerta a usuarios!, quedan 5 días para salvar tu línea telefónica tras baja masiva en México

Tras comenzar con la implementación de reglas más estrictas respecto al uso de las líneas telefónicas en México, ha hecho que la posibilidad de perder el acceso a este servicio se haya convertido en una posibilidad palpable. Pero, ¿cuándo se dará exactamente la fecha límite para registrar los números? Aquí te lo explicamos.

¿Bajas masivas?

De acuerdo con lo establecido por el actual Director general de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Ricardo Castañeda Álvarez, esta nueva medida no se trata de una simple sugerencia, en cambio, consiste en un lineamiento obligatorio a seguir por parte de las leyes de telecomunicaciones dirigidas a todos los usuarios con el propósito de eliminar el uso anónimo de estos con fines de extorsión.

Es debido a este nuevo mandato que la depuración de números sin utilizar se vió reflejado en las estadísticas de la república; según las cifras recabadas por la unidad especializada llamada ‘The Competitive Intelligence Unit’ (The CIU) se conoce que, para junio de 2026, la cantidad de líneas activas en México consisten en 157.1 millones, una disminución de 4.9 millones respecto a diciembre de 2025, cuando se contabilizaban 162 millones.

Esta baja masiva de números activos tiene una razón detrás, y esto se puede deber a la decisión tanto de personas como de instituciones y/o empresas de no continuar con la vinculación de sus líneas, ya sean principales/secundarias, e incluso por el simple hecho de cancelar los chips inutilizados o por no continuar con la compra de datos móviles para mantenerlos activos.

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¿Cuándo vence el primer plazo para el registro?

El proceso para la vinculación de las líneas móviles con su respectivo propietario se ha estado implementando de forma paulatina dependiendo de la terminación del número; hasta la fecha, la cantidad de usuarios que han vinculado su linea con su Clave Única de Registro de Población (CURP para propietarios personales) o su clave única de Registro Federal de Contribuyentes (RFC en el caso de propietarios morales) ha aumentado a un total cercano a los 70 millones debido a la prontitud con la que se ubica la primera fecha de vencimiento.

Dicho límite se encuentra establecido para el día sábado 15 de agosto del año en curso, la cual está dirigida para todos los usuarios de telecomunicaciones que hagan uso de un número telefónico con la terminación ‘0’ ; a partir del día consecuente, es decir, el domingo 16 de agosto, las líneas sin registrar serán acreedoras a una suspensión temporal de los servicios de comunicación, por lo que las autoridades de telecomunicación recomiendan ejecutar el procedimiento de registro con antelación para prevenir la saturación en el servicio.