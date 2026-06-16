SEED: ¿Habrá clases en Durango este jueves 18 de junio por el partido México vs. Corea del Sur?

Después de la victoria contra la selección de Sudáfrica, la fanaticada mexicana espera con ansias el enfrentamiento venidero contra la selección de la República de Corea, por lo que múltiples estados declararon suspensión de clases el día 18 de junio de 2026. Durango también presentó un paro en las clases el día 11 de junio, pero ¿se volverá a repetir este suceso? ¡Esto es lo que sabemos!

Enfrentamiento México contra Corea

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se cancelarán clases el día jueves 18 de junio en el estado de Jalisco , con motivo de celebración del juego entre la selección mexicana y el equipo representante de Corea del Sur.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, explica que el motivo de la suspensión se debe a que, por primera vez en su historia, se llevará a cabo un partido del torneo más importante del futbol en tierra tapatía. Es por esto que decidió dar este día como azueto, para brindarles la facilidad de celebrar este evento.

Gracias a esto, muchas familias en Durango se han preguntado si existirá algún paro por este juego venidero.

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¿Habrá clases?

De acuerdo con la declaración emitida por el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), José Guillermo Adme Calderón, indicó que la suspensión de clases por la inauguración del Mundial fue de carácter único, por lo que no existirá ninguna cancelación futura en lo que resta del ciclo escolar 2025-2026 .

A pesar de que reconoce la emoción de la República Mexicana por el futbol, deja en claro que seguirán con las clases de forma regular, ya que el resto de partidos se llevarán a cabo en horario nocturno.

«Estamos muy contentos porque el próximo jueves es el México-Sudáfrica y creo que vamos a ganar. Es importante también la identidad nacional que se genera alrededor del fútbol; a los mexicanos nos gusta mucho este deporte. No habrá suspensión de clases esos días; los siguientes dos juegos son a las 7 de la noche…»