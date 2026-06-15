SEP: ¿Suspenderán clases el jueves 18 de junio por el partido México vs Corea del Sur?

Ante las vísperas del Mundial 2026 sobre toda la república mexicana, muchos padres de familia se han preguntado si se presentará una suspensión de las actividades académicas, como llegó a plantearse en un principio con una modificación preliminar del calendario escolar 2025-2026. Esto es lo que sabemos.

¿Dónde se dará el próximo partido?

Como muchos entusiastas del futbol conocen, el próximo partido que jugará la selección mexicana, luego de su victoria contra el equipo de Sudáfrica será en contra del equipo de Corea del Sur, no obstante, este no se dará en el actualmente conocido 'Estadio Ciudad de México' con cede en la ciudad del mismo nombre.

En cambio, el enfrentamiento entre el equipo tricolor y la selección asiática en la fase grupos se disputará el día 18 de junio de 2026 en la ciudad capital jalisciense, Guadalajara, en su estadio de nombre homónimo , una de las tres orbes urbanas en las que se llevarán a cabo los partidos correspondientes en territorio nacional.

Recordemos que las tres ciudades mexicanas escogidas para albergar el evento deportivo más esperado del año por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) han sido Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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¿Se suspenderán clases?

Hasta este momento, no se cuenta con una notificación emitida por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) respecto a una suspensión de clases en todo el país para la fecha establecida del enfrentamiento entre México y Corea del Sur.

Sin embargo, sí se presentará cierta flexibilidad ante el partido próximo a venir en la zona metropolitana de Guadalajara, esto debido a que el pasado 12 de mayo de 2026 el Gobierno de Jalisco emitió un comunicado en el que aclaraba se operará bajo el esquema de clases en linea.

Aunado a esto, la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) aclaró que esta medida será implementada tanto para planteles educativos públicos como los de carácter privado, añadiendo a su vez que no se tratará de una sola ocasión, ya que, durante las fechas 23 y 26 de junio, prevén emplear esta modalidad nuevamente.