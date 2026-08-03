¿Vacaciones en la playa?, estos son los mejores destinos en México con certificación Blue Flag

Durante los últimos años, México se ha consolidado como uno de los principales referentes en el continente en materia del manejo de sus zonas costeras como destinos turísticos, existiendo lugares en los que se cuenta con cierta certificación que avala su calidad en el servicio. ¿En qué consiste tal reconocimiento y cuáles áreas lo tienen?, eso te lo explicamos a continuación.

¿Qué es Blue Flag?

Acorde a lo establecido por su sitio web oficial, Blue Flag es un programa de caracter internacional que tiene sus orígenes en Francia durante la década de los años 80, la cual tiene como fin ofrecer un reconocimiento tanto a playas como marinas, embarcaciones y zonas de turismo sostenible que hayan alcanzado un nivel de excelencia en 6 rubros principales:

Información y eduación ambiental.

Calidad del agua.

Gestión Ambiental.

Seguridad y Servicios.

Responsabilidad Social.

Turismo sostenible.

El principal fin de esta certificación es el incitar al aprovechamiento responsable y consciente de los recursos naturales a disposición de la población, asegurando, a su vez, que el turismo sea ejercido bajo los criterios de respeto al medio ambiente, ofreciendo un servicio de calidad al mismo tiempo.

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¿Cuáles son los mejores destinos?

De acuerdo con el programa, las playas que cuentan con el certificado se encuentran distribuidas por alrededor de 9 entidades federativas, de las cuales se extienden en un total de 13 municipios en total en el interior de la república mexicana. Entre dichas zonas se encuentran las siguientes:

Baja California Sur: cuenta con 27 puntos en Los Cabos del estado.

cuenta con 27 puntos en Los Cabos del estado. Guerrero: en la ciudad costera y puerto de Zihuatanejo.

en la ciudad costera y puerto de Zihuatanejo. Jalisco: en el conocido Puerto Vallarta.

en el conocido Puerto Vallarta. Nayarit: en Santa María del Oro y Bahía de Banderas.

en Santa María del Oro y Bahía de Banderas. Oaxaca: en la población Santa María Huatulco

en la población Santa María Huatulco Quintana Roo: entre los varios sitios se encuentran Playa del Carmen, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez.

entre los varios sitios se encuentran Playa del Carmen, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez. Sonora: en la ciudad y puerto pesquero de Puerto Peñasco

en la ciudad y puerto pesquero de Puerto Peñasco Tamaulipas: en la Ciudad Madero, ubicada en el sureste del estado.

en la Ciudad Madero, ubicada en el sureste del estado. Yucatán: en la ciudad portuaria de Progreso de Castro.

Tambien cabe aclarar que la obtención de este reconocimiento es voluntaria, por ende, la solicitud de la certificación queda en manos de las autoridades municipales correspondientes o de los operadores de playa, como los hoteles, quienes deseen incorporar sistemas de mejora en el desempeño ambiental.