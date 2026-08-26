¿Adiós a los aguaceros? Esta es la fecha en que termina la temporada de lluvias 2026

La temporada de lluvias aún sigue en pie; la posible formación de nuevos ciclones y más días lluviosos por delante implica la presencia de inundaciones en la capital del país y en diversas zonas vulnerables, ocasionando pérdidas materiales a miles de ciudadanos. Es por esto que muchos se han topado con la misma interrogante: ¿Cuándo cesarán las lluvias en México?

Récord de lluvias 2026

El 2026 ha sido un año con bastante actividad pluvial, y este hecho no se ha escapado del radar de los expertos.

Un análisis reciente por parte del investigador de la UNAM, Jorge Zavala Hidalgo, ha indicado que el primer semestre del año ha contado con depresiones tropicales un 15 % más intensas que el promedio de hace 30 años, siendo la capital la región más afectada .

Ciudad de México registró un suceso de magnitudes gigantescas en junio de 2026, mes en el que se acumularon más de 241 milímetros de lluvia, comparados con los 126 milímetros de promedio histórico, incluso superando los 232 milímetros de junio del año pasado.

¿Por qué ha sucedido esto? La respuesta se encuentra en las condiciones oceánicas y en los fenómenos naturales.

La transición entre “El Niño” y “La Niña” ha modificado de forma significativa la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, ya que estos fenómenos alteran la circulación del aire en la atmósfera, lo que contribuye al aumento de intensidad de los climas secos o húmedos.

Esto, combinado con el hecho de que la temperatura de la superficie del mar se encuentra por encima del promedio, puede favorecer la formación constante de ciclones y depresiones tropicales especialmente devastadores en la franja central de México.

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¿Cuándo finaliza la temporada?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), existe un calendario establecido que marca el comienzo y el fin de la época de mayor presencia de precipitaciones y ciclones.

Según los registros de Conagua, el calendario indica que el ciclo de lluvias comenzó el día 15 de mayo de 2026 en el océano Pacífico, mientras que en el caso del océano Atlántico dio inicio el 1 de junio del año en curso, ya que en estas fechas las condiciones climáticas y oceánicas ofrecen el mejor ambiente para la formación de lluvias.

Para el 2026, se prevé que la fecha del fin de la temporada de lluvia sea el 30 de noviembre ; sin embargo, existe la posibilidad de que la formación de lluvias termine antes o después de lo estimado.

Esto se debe a que los ciclones no son las únicas formas en las que las lluvias pueden aparecer; fenómenos como las ondas tropicales y el monzón mexicano, los cuales cargan olas de viento y humedad consigo, pueden contribuir a la prolongación de las lluvias en el país.