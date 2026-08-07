Antes del 31 de agosto: el trámite de verificación que debes hacer si tu auto está en esta lista

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Sedema) ha realizado un llamado a los conductores de Ciudad de México para realizar su verificación correspondiente antes de que finalice el primer semestre de 2026, dando así la oportunidad de cumplir con su obligación para evitar sanciones económicas. ¿De qué se trata esta verificación? ¿Para quiénes aplicará? ¡Esto es lo que sabemos!

¿Cuál es el propósito de esta verificación?

El objetivo de este programa aplicado por la Sedema es el de reducir el impacto ambiental que producen las emisiones de los vehículos al circular por las calles del Valle de México y otras entidades , contribuyendo a mejorar la calidad del aire a nivel nacional.

En este proceso, se revisa que los automóviles cumplan con el máximo permitido de emisiones, además de asignar un holograma que será de utilidad para los calendarios de circulación en la ciudad.

Es por esto que es de suma importancia acudir al centro de verificación más cercano, ya que, de lo contrario, el conductor que no acate las órdenes será acreedor a una multa.

¿Para quiénes aplica?

De acuerdo con el listado publicado por el organismo gubernamental, los dueños de automóviles que cuenten con la terminación de placas 5 y 6 junto con un engomado de color amarillo , que aún tengan pendiente su revisión, serán los usuarios que deberán acudir a los verificentros con mayor urgencia antes del fin del semestre, que será el 31 de agosto de 2026.

Para ello, los conductores deberán ingresar al portal del sistema oficial de verificentros, página en la que registrarán los datos del auto, asignarán la fecha, horario y el centro donde se comenzará con la verificación.

El costo de revisión actualmente se encuentra regulado en medidas de unidad de actualización (UMA), cotizándose en un estimado de 5.625 UMAs, o 765 pesos.

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Consecuencias por ignorar procedimiento

En caso de no cumplir con esta obligación, la Sedema publicó el esquema de sanciones que será utilizado en este semestre.

Según el esquema, si no se realiza la verificación del vehículo antes del 31 de agosto, la multa extratempránea impuesta equivaldrá a 20 UMAs o 2 mil 346 pesos, obligando al conductor a llevar a su automóvil a obtener la constancia de verificación en un plazo de 30 días naturales .

En el supuesto de que el plazo se haya cumplido y el propietario del transporte aún no haya verificado su vehículo, se aplicará una nueva sanción, incrementando su valor a 40 UMAs o 4 mil 692.40 pesos , proporcionando la misma cantidad de tiempo límite para agendar una cita.