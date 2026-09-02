¡Atención viajeros! Este país empezará a pedir a visa turistas mexicanos a partir del 15 de septiembre

Un país en el sureste del continente asiático ha anunciado cambios en las disposiciones de entrada y en sus leyes migratorias, obligando a los ciudadanos mexicanos a tramitar una visa si es que desean acceder al territorio. ¿De qué país se trata?, ¿cuál es el proceso para obtener una visa de dicha nación? ¡Esto es lo que sabemos!

Cambios para los turistas mexicanos

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Embajada de México en Tailandia ha dado a conocer un anuncio importante para los turistas: a partir del día 15 de septiembre de 2026, los viajeros que cuenten con pasaportes mexicanos deberán tramitar su visa electrónica (e-visa) con días de anticipación a su viaje .

Además de la visa, el gobierno del país asiático también solicita de forma estricta llenar en línea el formulario Thailand Digital Arrival Card (TDAC) antes de su llegada a Tailandia; no obstante, este requisito aplica para todos los turistas sin importar su nacionalidad .

Estas modificaciones se dieron después del retiro de este documento en 2024, que permitía a los mexicanos quedarse en este país hasta 60 días con fines turísticos, de negocios o de trabajo urgente, producto del endurecimiento global de las medidas de seguridad y de flujo migratorio.

Es por esto que la embajada mexicana ha exhortado a los viajeros a tomar precauciones y a mantenerse atentos en sus redes sociales para mayor información respecto al trámite de la visa, costos y demás cambios que se puedan presentar a futuro.

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¿Cómo puedo solicitar la visa?

A diferencia de otras visas, no es necesario desplazarse hacia la Embajada Real de Tailandia en Ciudad de México para entregar la documentación necesaria, debido a que el proceso puede realizarse desde el sitio web oficial de la visa electrónica tailandesa.

Para comenzar con la solicitud, es necesario seguir con los siguientes pasos:

Crear una cuenta en la página web. Rellenar el formulario de solicitud. Subir los documentos indicados por el portal. Pagar la tarifa del trámite de visa. Esperar al procesamiento del documento. Confirmar el envío de la visa en formato PDF mediante correo electrónico.

Cabe destacar que este proceso puede durar entre 5 y 10 días hábiles; además, es posible que el portal web solicite documentos como boletos de avión, comprobantes de hospedaje y demás requisitos dependiendo del tipo de visa solicitada .

En caso de presentarse algún inconveniente o problema, la Embajada de México en Tailandia puso a disposición las líneas telefónicas de soporte 083 299 3390 desde Tailandia y +66 83 299 3390 para el resto del mundo.