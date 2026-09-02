¿Cuáles son las carreteras más seguras para viajar en auto por México?

Al momento de hablar sobre viajes en carretera, lo primero que viene a la mente es la libertad de decidir la ruta a recorrer, los paisajes hermosos que se avistarán y la flexibilidad de tiempo; no obstante, la inseguridad en las autopistas es otro aspecto importante que preocupa a los conductores. Es por esto que aquí te mencionaremos las carreteras más seguras del país y las medidas a tomar para viajar de forma segura.

Medidas de seguridad

Si es que se está a punto de llevar a cabo un viaje por autopista, los siguientes consejos pueden ser de mucha utilidad:

Mantenimiento vehicular: Revisar el funcionamiento óptimo del motor , luces , frenos y dotar el vehículo con las herramientas necesarias y repuestos de neumáticos siempre es buena idea.

Revisar el funcionamiento óptimo del , , y dotar el vehículo con las y siempre es buena idea. Señales de tránsito: Es de vital importancia conocer y respetar las señales de tránsito para prevenir accidentes o multas, además de usar el cinturón de seguridad en todo momento.

Elección de rutas: Otro aspecto a tomar en cuenta es la planificación de las rutas a tomar, evitando carreteras o paradas en puntos peligrosos que puedan poner en riesgo a los pasajeros.

Celulares y aparatos electrónicos: En caso de que surja alguna emergencia durante el transcurso del viaje, contar con teléfonos móviles completamente cargados puede marcar la diferencia.

Viajes nocturnos: Es preferible evitar los viajes en carretera durante la noche, ya que la ausencia de luz hace que las probabilidades de siniestros viales aumenten considerablemente.

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Las carreteras más seguras

Una carretera segura es aquella que tiene poca o nula presencia de siniestros viales como choques, atropellos, incendios o robos .

En este tipo de carreteras, la movilización se realiza de manera fluida, cuenta con vigilancia constante, la señalización es clara, sencilla de entender y la estructura de la vía es predecible.

En México, las siguientes carreteras son consideradas seguras, ya que cumplen con varios de los aspectos mencionados: