¿Haaland, eres tú?, aseguran que el futbolista tiene un 'clon' y es una modelo

Se ha vuelto viral en redes sociales el asombroso parecido de cierta modelo con el talentoso delantero de la Selección de Noruega que ha marcado tendencia recientemente. No obstante, esto abre paso a las siguientes incógnitas: ¿De quién se trata? ¿Cómo es que se percataron de esto? Te invitamos a seguir leyendo.

¿Quién es la ‘clon’?

En esta ocasión, se trata de la mujer con origen en Rusia de nombre Anastasia Kostromitina, quien a sus 24 años es una modelo exitosa que forma parte de la agencia rusa Motion Models , y cuenta con gran presencia en Instagram, al tener en su haber más de 132 mil seguidores en su cuenta personal.

Entre sus características físicas, presenta una altura de 1.70 metros, acompañado de característicos ojos de tonalidad azul con tintes grisáceos, tez clara y cabello rubio.

Acorde a su historial, ya ha formado parte de múltiples campañas de marcas como Clarins, Lamoda, Uniqlo, y Dyson , además de colaboraciones en varios proyectos de editoriales y moda.

Te puede interesar: Mundial 2026: Haaland fulmina a Brasil con doblete y Noruega avanza a cuartos de final en partidazo.

¿Cómo es que se percataron de este parecido?

Todo comenzó cuando la influencer y madre de la modelo, llamada Mariya Kostromitina, publicó un video en plataformas digitales en las que destaca el enorme parecido físico de su hija con el integrante del equipo de fútbol norugeo Erling Haaland , lo que desencadenó en su viralización inmediata, debido en parte por su exposición durante la fiebre del Mundial 2026.

Ante los comentarios con tono humorístico de los internautas, quienes bromeaban con ser su ‘hermana gemela perdida’, Anastasia decidió sumarse al fenómeno del momento recreando algunas de las poses más icónicas del delantero noruego, a pesar de que admitió no sentirse cómoda en un principio con las comparaciones , la cuales ya se habían presentado incluso cuatro años antes del evento futbolístico según la información compartida por el medio The Sun.