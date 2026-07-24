Polémica por la presentación de ‘El Bogueto’ en la mañanera con Sheinbaum: cantante responde a críticas

Luego de la asistencia de este compositor mexicano en una conferencia presidencial matutina, múltiples comentarios empezaron a circular por parte de internautas en redes sociales. Pero, ¿a qué se debió su presencia, y cuál fue la respuesta que emitió al respecto?, esto es todo lo que se conoce.

¿Cuál fue el motivo de su presentación?

Durante el transcurso de la mañana del día jueves 23 de julio de 2026, la conferencia presidencial 'La Mañanera del Pueblo', resultó en una bastante peculiar, debido a la asistencia del famoso cantante de reguetón, Armando Toledo, mejor conocido como 'El Bogueto' junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.

En dicho momento, el artista, oriundo de la ciudad del Estado de México, fue invitado como uno de los embajadores del proyecto 'México Canta por la Paz y Contra las Adicciones', donde presentó y felicitó a los semifinalistas de este concurso y sus esfuerzos por querer cambiar el paradigma de la música mexicana , y a su vez, reconoció el árduo trabajo de la mandataria por impulsar el talento joven.

Aunado a esto, 'El Bogueto' conversó brevemente respecto a sus orígenes en la ciudad de Nezahualcóyotl, lugar en el que según sus palabras, la música, el sueño y los esfuerzos nacen en las calles, colonias y barrios, y que gracias a sus esfuerzos y compromiso con su pasión, pudo salir adelante. Luego de esto, procedió a cantar un fragmento de uno de sus temas, de nombre 'Mi Barrio'.

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¿Críticas en su contra?

No obstante, a pesar de las aparentes intenciones del reguetonero mexicano de su participación en 'La Mañanera' en el Palacio Nacional, las críticas y burlas por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, los cuales cuestionaron su presencia en el evento y lo tacharon de prestarse para un circo político.

Debido al impacto que representó la situación, Armando Toledo no se quedó de brazos cruzados frente a la ola de ataques derivado de la polémica que generó su participación en el concurso, subiendo una publicación en su cuenta de Instagram con una respuesta bastante tajante y contundente dirigida a sus detractores, con la que cuestionó a aquellas personas que lanzaron comentarios sin siquiera reconocer el esfuerzo que conllevó cimentar su carrera en la inustria musical.