¿Qué le pasó al vocalista de Los Recoditos? Anuncia su retiro de la banda

El día 6 de julio de 2026, el vocalista de la famosa banda “Los Recoditos”, Rafael González García, anunció mediante sus redes sociales oficiales que tomará una pausa y se retirará temporalmente del mundo de la música regional mexicana por cuestiones personales. .

Un comienzo de año agitado

Toda esta situación comenzó en el primer trimestre de 2026, el día 6 de marzo para ser más precisos, fecha en la que Fernanda Redondo Cortéz, expareja de Rafael, lo denunció por presunta violencia doméstica.

El caso pasó a mayores una vez que Redondo subió un vídeo a la red social TikTok, material en el que expresó la serie de maltratos que recibió por parte del líder de la banda regional.

Señaló que fue víctima de violencia física, agresiones verbales y violencia emocional en su relación de 12 años, además de sufrir un ataque reciente en una reunión familiar por el supuesto estado de ebriedad del artista , donde este mismo la apuñaló con un arma blanca.

Tras la publicación de esta grabación en el internet, la vida de González se vio envuelta en un infierno legal y mediático, provocando que la banda suspendiera por un tiempo sus actividades mientras se dictaminaba la verdadera condición de la acusación, con una política de intolerancia hacia la violencia contra la mujer.

Rafael Gonzáles subió un vídeo como respuesta a estas acusaciones, rechazando la veracidad de estas mientras se comprometía a demostrar su inocencia.

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¿Por qué se retira?

Después de más de 2 meses de espera, Rafael González retomó su puesto como cantante y líder de Los Recoditos en mayo de 2026, volviendo a los escenarios en Nashville, Tennessee, y Alabama con presentaciones celebrando su regreso.

Sin embargo, a comienzos del mes de julio, subió a sus redes sociales una publicación que sacaría a la luz los problemas a los que se ha estado enfrentando recientemente, cómo estos afectarían a su trayectoria futura y las medidas que adoptará para tratarlos.

En este comunicado, indicó que se retirará de forma temporal de la industria musical para centrarse en un tratamiento orientado a su salud mental , que se ha deteriorado rápidamente con la batalla legal que aún continúa.

González está muy consciente de que su rendimiento como artista se puede ver amenazado si no se abordan estos asuntos en el momento oportuno, por lo que decidió tomar el caso con la seriedad necesaria para sanar y regresar con la energía que, de acuerdo a sus palabras, el público merece.