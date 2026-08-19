Registro de celulares: ¿Qué líneas telefónicas serán suspendidas a partir del 15 de septiembre?

Recientemente, ya se ha llegado a la fecha límite para el registro de ciertas líneas telefónicas, suceso que abre paso a dos incógnitas principales: ¿Qué sucede si no se realiza este proceso en el tiempo establecido, y cuáles son los siguientes números en la mira? Todo esto te lo explicamos a continuación.

¿Qué pasa si no se registra la línea?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el esquema para la asociación de líneas telefónicas a sus respectivos dueños cuenta con el propósito de combatir la extorsión telefónica por medio del uso anónimo e ilícito de chips que, prosiguiendo con la información emitida, el 80 % de los casos registrados suceden por medio de llamadas.

Sin embargo, la propia dependencia del gobierno también anunció por medio de un comunicado de prensa que, una vez cumplido el periodo establecido, no existirá prórroga adicional para extender la habilitación del servicio para quienes no se hayan registrado aún; por lo tanto, se deshabilitará cualquier método de comunicación (aunque mantendrán la posibilidad de comunicarse con líneas de emergencia y atención ciudadana como el 911, 079, 088 y 89, además de recibir alertas sísmicas).

Durante el proceso, los proveedores de servicio como Telcel, AT&T, Bait, entre otros, enviarán una notificación mediante SMS para solicitar al cliente registrar su número dentro de las próximas 72 horas adicionales para evitar la suspensión del servicio; de no acatar la alerta, se enviará nuevamente un SMS para notificar al usuario que los servicios de comunicación fueron anulados, por lo que el número entraría en un periodo de reciclaje para ser reasignado a una nueva persona.

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¿Qué números serán próximamente suspendidos?

Como ya se sabe, desde el día 15 de agosto del año en curso consistió en la fecha límite para el registro de las líneas telefónicas a lo largo de la república que presentaran la terminación de su número en 0, permitiendo, a su vez, un ‘periodo de gracia’ de 72 horas adicionales, como se explicó anteriormente, para aquellos que no lo hayan hecho todavía para evitar la suspensión temporal del servicio.

Por ende, y según un comunicado oficial del órgano regulador de las telecomunicaciones, los próximos números telefónicos que están en la mira actualmente para vincularse son los que presentan una terminación en 1 y en 2, los cuales cuentan con fechas límite establecidas en los días 31 de agosto y 15 de septiembre de 2026, respectivamente.

Las fechas límite establecidas se presentarán de la siguiente manera: