Tormenta tropical ‘Karina’ podría formarse este fin de semana: ¿estaría cerca de México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha centrado su atención en tres zonas de baja presión presentes en las costas del suroeste de México que cuentan con altas probabilidades de convertirse en una tormenta tropical que amenaza con llegar a tierra firme. ¿Acaso uno de estos posibles ciclones impactará en la República Mexicana? ¡Esto es lo que sabemos!

Potenciales ciclones

De acuerdo a los reportes publicados en los medios oficiales de Conagua, la primera zona de baja presión se encuentra a 2 mil 860 kilómetros al oeste-suroeste del Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con dirección al oeste.

A comparación del día 26 de agosto de 2026, las probabilidades de formar una tormenta tropical en 48 horas han pasado del 50 % al 70 %, mientras que su potencial desarrollo ciclónico en 7 días aumentó a un 90 % comparado con el 70 % previo.

La segunda zona de baja presión está ubicada al suroeste de Colima, Jalisco y Michoacán, y al igual que la anterior zona, sus posibilidades de evolución a una tormenta en 7 días han incrementado, pasando de un 60 % a un 80 %, respectivamente.

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Tormenta Karina

La zona de baja presión con más posibilidades de evolución registrada está vinculada con la onda tropical 31 y está localizada a una distancia de mil 270 kilómetros al suroeste de las costas de Manzanillo, Colima y Michoacán.

Actualmente, se encuentra desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad punta de 16 a 24 kilómetros por hora y mantiene un potencial de formación de tormenta tropical del 90 %, tanto en 48 horas como en 7 días .

Es debido a su intensidad y su trayectoria que se le ha puesto el nombre “Karina”, en caso de que llegase a concretar la formación de la tormenta.

Tomando en cuenta la información anterior, ¿la tormenta tropical Karina podría llegar a México?

Por el momento, la respuesta no es segura, ya que la trayectoria podría modificarse durante el transcurso del fin de semana; no obstante, los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encuentran vigilando esta depresión, por lo que solo hace falta esperar hasta un reporte de actualización.