¡Se aproxima frente frío! Bajará la temperatura a 0 grados en estos estados desde hoy jueves

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han anunciado el clima que se espera para el jueves 27 de junio de 2026. En dichos reportes, se espera que la temperatura de 5 estados de la república descienda hasta los 0 °C, junto a lluvias y ondas de calor en otras regiones.

Frente frío

Una vez más, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica traerán alteraciones en el clima durante la etapa de transición del verano al otoño en México.

Entre estos cambios, se hará presente un frente frío en la frontera norte y en el centro del país que situará la temperatura entre los 5 °C y 0 °C en las sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla .

Además, prevalecerán distintas ondas de baja presión que vendrán acompañadas de viento a una velocidad de 20 a 30 km/h con rachas máximas de 50 a 70 km/h, chubascos puntuales, lluvias y descargas eléctricas en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California y Sonora.

A su vez, la onda tropical 32 impactará en el sureste y sur de México, provocando lluvias de 50 a 75 mm de densidad e impactos de rayos en la península de Yucatán, el oeste de Tabasco y el norte de Campeche.

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El calor continúa

Por otro lado, una circulación anticiclónica mantendrá el clima caluroso e intensificará las olas de calor en la región norte, el golfo de México, la litoral del Pacífico y en la península de Yucatán .

A continuación, se enlistarán las temperaturas máximas esperadas de los estados afectados durante la tarde del día de hoy: