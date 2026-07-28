¡Van contra el gusano barrenador! Liberan 2.5 millones de moscas estériles, ¿en dónde?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), dependencia del gobierno encargada de regular la actividad ganadera, ha anunciado en un reporte reciente que se han liberado más de 2.5 millones de moscas estériles, como una forma de acabar con la mosca del gusano barrenador del ganado.

Estados Unidos y México unen fuerzas

Tras una sesión de la presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa, en la que se inauguró una planta dedicada para la experimentación y la eliminación de la plaga del gusano barrenador y la liberación de 2.5 millones de moscas modificadas, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunió con Columba López, secretaria de agricultura.

En dicha reunión, se detalló el progreso respecto a la lucha contra la plaga que ha azotado a la actividad ganadera, destacando que se irán reabriendo las distintas fronteras para la recepción de ganado mexicano, comenzando con Sonora en la tercera semana de agosto, seguida de la frontera con Chihuahua, para finalmente reabrir el resto de fronteras .

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Liberación de moscas estériles

De acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el pasado 24 de julio de 2026 fue la fecha en la que se concluyó con el primer ciclo de esterilización de la mosca del gusano barrenador.

Este lote de pupas fue producido en la planta de Metapa de Domínguez, ubicada en Chiapas, lote que inicialmente fue enviado a Tampico, para su posterior liberación en Coronado, municipio del sur de Chihuahua , mediante el uso de cámaras de dispersión terrestre.

Para facilitar la identificación de las moscas modificadas en labores de monitoreo y vigilancia sanitaria, las pupas fueron teñidas con un tono verde, para que, una vez que salgan, queden cubiertas con el pigmento.

Este pequeño paso representa un hecho importante para la seguridad sanitaria del país y para el restablecimiento de actividades comerciales de productos ganaderos, según el director de Senasica, Javier Claderón Elizalde, quien indicó que es la primera vez que se toma una medida parecida desde el 2012 .