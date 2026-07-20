¿Vas a llenar el tanque?, este es el precio de la gasolina HOY 20 de julio en México

Conocer el costo diario del combustible es de vital importancia para aquellas personas que emplean su automóvil para trasladarse, por lo que deben estar al pendiente de su alza o baja para evitar cualquier sorpresa que afecte al bolsillo. Es por esto que, a continuación, compartiremos los precios que se presentan el día de hoy.

¿A qué se debe la oscilación de los precios?

Los motivos detrás del oscilante cambio del precio de estos hidrocarburos pueden variar, ya que suelen determinarse por los costos de producción, el precio de los combustibles en el mercado internacional, la logística de distribución, el transporte e incluso por impuestos añadidos a estos.

Es debido a estas circunstancias que la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo responsable de regular, supervisar, sancionar y garantizar la soberanía del sector energético dentro del marco político establecido por la Secretaría de Energía (Sener), cuenta con la responsabilidad de dar a conocer los precios actualizados de la gasolina en cada estado y ciudad de la nación.

Aunado a esto, la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza del Consumidor de la Profeco también se encarga de comprobar y verificar el correcto y debido funcionamiento de las estaciones de servicio y gasolineras , corroborando a su vez que los precios señalados estén alineados con los publicados por la CNE.

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¿Cuál es el precio de la gasolina?

Si bien, el precio de los hidrocarburos puede contar con variaciones entre estados, municipios e incluso entre ciudades por cuestiones de reparto y la distancia entre gasolineras, a día de hoy, lunes 20 de julio de 2026, las gasolinas tipo Magna, Premium y Diesel cuentan con los siguientes precios en promedio:

Magna: 23.69 pesos por litro.

23.69 pesos por litro. Premium: 28.48 pesos por litro.

28.48 pesos por litro. Diesel: 27.07 pesos por litro.

El costo promedio de estos tipos de gasolina no ha presentado ninguna variación significativa respecto al pasado domingo 19 de julio del año en curso, a pesar del repunte que sufrió el mercado internacional derivado de los ataques entre Estados Unidos e Irán. Esto se debió a una mayor aportación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por parte de la Secretaría de Hacienda.