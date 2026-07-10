Apagón CFE hoy 10 de julio: Lista de municipios que no tendrán luz

Recientemente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que continuará con sus planes de reparación y mantenimiento a la infraestructura a nivel nacional, reportando un nuevo apagón en diversas zonas de la República Mexicana.

Recomendaciones antes del apagón

Antes de indicar las ciudades donde estas actividades de mantenimiento preventivo se llevarán a cabo, es menester indicar las medidas a tomar antes de un apagón programado por la CFE.

Conservación de la comida: En este tipo de apagones, es de suma importancia mantener cerrado el refrigerador a toda costa, para evitar la fuga del frío y que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo.

En este tipo de apagones, es de suma importancia mantener cerrado el refrigerador a toda costa, para evitar la fuga del frío y que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo. Fuego: Las velas de cualquier tipo representan un peligro enorme en este tipo de maniobras de mantenimiento, por lo que se recomienda evitar su uso.

Carga preventiva de baterías: Se trata de uno de los primeros pasos a tomar antes de la suspensión del servicio eléctrico, ya que los tiempos prolongados sin energía eléctrica pueden ser un inconveniente si no se cargaron las baterías de las linternas para iluminar en la oscuridad, o de los teléfonos móviles en caso de requerir comunicación.

Linternas: En lugar de usar velas, es mejor idea usar linternas o lámparas con baterías recargables o desechables.

Desenchufe de electrodomésticos: La primera medida a tomar y la más importante es desenchufar todos los aparatos que requieran de energía eléctrica directa de la toma de corriente, debido a que, cuando regrese la luz, habrá un momento en el que el voltaje suministrado será muy alto, por lo que existe el riesgo de daños a equipos eléctricos.

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¿Dónde se llevará a cabo el mantenimiento?

En esta ocasión, las zonas seleccionadas para la rutina de mantenimiento son Ciudad Valles en San Luis Potosí y Ciudad Victoria, ubicada en Tamaulipas .

El corte al suministro eléctrico se llevará a cabo el día 10 de julio de 2026, comenzando desde las 10:30 horas para finalizar a las 16:00 horas en el caso de Ciudad Valles, mientras que Ciudad Victoria verá un corte de una duración aproximada de 8 horas , pero no se confirmó a detalle la hora exacta del comienzo de la operación en dicha región.

El objetivo de este tipo de apagones es el de permitir a las cuadrillas mantener, reparar y modernizar la infraestructura eléctrica, para evitar algún tipo de incidente o fallas a futuro durante el verano, la época del año en la que más energía eléctrica se consume, por las altas temperaturas.

Si existe alguna suspensión no programada del suministro eléctrico en la ciudad donde se habita, siempre es buena idea ingresar un reporte en la aplicación CFE Contigo o en la línea telefónica de atención 071.