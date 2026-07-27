El escalofriante caso del fisicoculturista mexicano que mató a sus padres ‘porque Dios se lo pidió’

Lo que debía transcurrir como una noche tranquila, terminó en una escalofriante tragedia, tras reportarse el caso de un fisicoculturista que atacó a sus progenitores por mandato divino. Pero, ¿qué fue lo que sucedió precisamente, y cuál es la identidad de esta persona? Esto es lo que se conoce.

¿Qué sucedió?

El evento tuvo lugar en un domicilio localizado sobre el Circuito Maya, en el fraccionamiento del Camino Real 1, ubicados en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, esto durante el transcurso de la noche del día sábado 25 de julio del año 2026.

De acuerdo con los primeros reportes ofrecidos por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), tras la realización de un reporte de emergencia, elementos de la Policía Municipal y agentes de emergencia acudieron al lugar. Sin embargo, la puerta de la vivienda se encontraba abierta, de la que salió el homicida para recibirlos de la siguiente forma:

‘Pasen a mi casa, vengan a ver cómo es que Dios me está llamando, y quiere que se haga su voluntad. Suban a mi paraíso,’ expresó el hombre tras salir del domicilio.

Las víctimas en cuestión, se trataba de una pareja de personas de la tercera edad, ambos de sexos opuestos, los cuales presentaban múltiples lesiones derivadas de golpes contundentes y sin signos vitales cuando el equipo de paramédicos los atendió en el lugar. Además de un adolescente de aproximadamente 13 años de edad, quien se encontraba gravemente herido en el interior de la casa. El presunto responsable fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público.

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¿Quién es el culpable?

Las autoridades han identificado al implicado como Ángel Rodriguez Morales, mexicano de 30 años de edad , quien, aparentemente, resultó ser hijo de la pareja de adultos mayores finada en el lugar de los hechos y hermano del menor internado.

Se desempeña principalmente como fisicoculturista, compartiendo a través de su cuenta de Instagram publicaciones en relación con rutinas de ejercicio y planes de alimentación. Otras fuentes citan que laboraba como entrenador en el gimnasio Gymral, localizado en dirección hacia Cholula.