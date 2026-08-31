¿Estudias en el Conalep? Estas áreas técnicas tienen los mejores sueldos en México

(Canva, archivo)
Prepararse y elegir una carrera o especialización es uno de los pasos más importantes en la vida de cualquier ciudadano, ya que el rubro seleccionado y el esfuerzo puesto en su estudio son factores que podrán marcar la diferencia entre un futuro próspero e ingresos por debajo del promedio. Es por esto que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se ha encargado de recopilar las carreras mejor pagadas con disponibilidad en el Conalep.
Aspectos a considerar
Antes de comenzar, es de suma importancia remarcar que, a pesar de que las cantidades a mostrar pueden ser muy atractivas, estas suelen variar gracias a diferentes aspectos.
El primero de ellos es la experiencia, elemento importante que permitirá demostrar al empleador la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones cotidianas dentro del trabajo.
La especialización en un nicho determinado de una carrera podría hacer que el pago percibido varíe, gracias a la experticia en la materia y el valor agregado comparado con un egresado general.
La ubicación y el tamaño de la empresa son los principales factores que ocasionan la fluctuación en el sueldo, ya que trabajar en una empresa pequeña en cualquier ciudad no genera los mismos ingresos que laborar en una transnacional en Monterrey.
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Carreras mejor pagadas del Conalep
De acuerdo con la lista publicada en la página Compara Carreras proporcionada por el IMCO, estas son las carreras de Técnico Superior Universitario (TSU) con mejor paga mensual en 2026:
- Servicios de apoyo y asistencia administrativa: En esta TSU, el especialista se encarga de coordinar juntas, organizar documentos y atender a clientes o proveedores, y el salario promedio nacional registrado es de 13 mil 874 pesos.
- Contabilidad y fiscalización: El empleado especializado en esta TSU tiene como obligación registrar las operaciones financieras de empresas, calcular impuestos y brindar asesoría respecto a obligaciones fiscales. El ingreso registrado es de 14 mil 155 pesos.
- Planes multidisciplinarios o generales del campo de la implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación: Dentro de esta área, el Conalep ofrece distintas disciplinas en sus planes de estudio, entre estas el mantenimiento de equipos de cómputo, telecomunicaciones y soporte de redes, cuyo sueldo percibido ronda los 14 mil 284 pesos.
- Desarrollo de software: Esta carrera técnica consiste en el diseño, programación y mantenimiento de aplicaciones para distintas plataformas, la web y entornos en la nube. Su salario promedio registrado es de 15 mil 604 pesos mensuales.
- Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas: El Conalep también cuenta con especializaciones técnicas enfocadas en la Autotrónica, el Mantenimiento automotriz y el Mantenimiento de motores y sistemas de planeación, con un promedio de ingreso de 16 mil 042 pesos.
- Informática: El valor percibido de esta carrera es de un estimado de 16 mil 786 pesos, en la que el especialista se encargará del diseño y administración de redes, software y bases de datos para empresas.
- Enfermería general y obstetricia: Este sector cuenta con una remuneración registrada de hasta 16 mil 849 pesos, y el Conalep ofrece la TSU en Enfermería General, dependiendo del recinto.
- Electricidad y generación de energía: La TSU ofrecida directamente por la institución está orientada a la Electricidad Industrial, y tiene un ingreso mensual promedio de 18 mil 308 pesos.
- Mecánica y profesiones afines al trabajo mecánico: En segundo lugar, se encuentran las especialidades Máquinas, Herramientas y Electromecánica Industrial, con un salario de 19 mil 071 pesos.
- Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica eléctrica: La TSU con mayor ingreso monetario mensual cuenta con un sueldo promedio de hasta 19 mil 317 y se trata de las carreras de Electricidad Industrial, Mecatrónica, Electromecánica Industrial y Mantenimiento de Sistemas Electrónicos.