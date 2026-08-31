¿Estudias en el Conalep? Estas áreas técnicas tienen los mejores sueldos en México

Prepararse y elegir una carrera o especialización es uno de los pasos más importantes en la vida de cualquier ciudadano, ya que el rubro seleccionado y el esfuerzo puesto en su estudio son factores que podrán marcar la diferencia entre un futuro próspero e ingresos por debajo del promedio. Es por esto que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se ha encargado de recopilar las carreras mejor pagadas con disponibilidad en el Conalep.

Aspectos a considerar

Antes de comenzar, es de suma importancia remarcar que, a pesar de que las cantidades a mostrar pueden ser muy atractivas, estas suelen variar gracias a diferentes aspectos .

El primero de ellos es la experiencia, elemento importante que permitirá demostrar al empleador la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones cotidianas dentro del trabajo.

La especialización en un nicho determinado de una carrera podría hacer que el pago percibido varíe, gracias a la experticia en la materia y el valor agregado comparado con un egresado general.

La ubicación y el tamaño de la empresa son los principales factores que ocasionan la fluctuación en el sueldo, ya que trabajar en una empresa pequeña en cualquier ciudad no genera los mismos ingresos que laborar en una transnacional en Monterrey .

Te puede interesar: Inegi: ¿Cuánto debes ganar al mes para ser considerado de clase media en México?

Carreras mejor pagadas del Conalep

De acuerdo con la lista publicada en la página Compara Carreras proporcionada por el IMCO, estas son las carreras de Técnico Superior Universitario (TSU) con mejor paga mensual en 2026: