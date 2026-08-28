Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026 abre registro para apoyo de 5,800 pesos | Fecha y requisitos

De forma reciente, se ha anunciado la reapertura con fin de inscripción para este apoyo monetario ofrecido por el Gobierno de México. Aunque esto abre paso a una serie de incógnitas: ¿a partir de qué fecha comenzará el registro, y cuáles son los requisitos correspondientes? Te lo explicamos a continuación.

¿Cuál es la fecha de inscripción?

El apoyo ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’ forma parte de los múltiples ‘Programas para el Bienestar’ emitidos por el gobierno de la actual mandataria de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, con el cual se busca facilitar el acceso a becas para alumnas y alumnos que cursen los niveles de técnico superior, profesional o licenciatura en instituciones públicas.

El beneficio que ofrece este apoyo económico gubernamental consiste en una compensación estimada en 5 mil 800 pesos por cada bimestre por una duración de 45 meses (55 meses en el caso de los estudiantes que cursan Medicina) ; el pago se efectúa por medio de un depósito directo sin intervención de terceros a la tarjeta del Banco del Bienestar; y no existe ningún costo adicional por el proceso de inscripción o mantenimiento.

En el transcurso del mes de septiembre, las autoridades de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez darán a conocer próximamente la fecha en la que comenzará la nueva convocatoria; no obstante, posiblemente se prevé que dé inicio en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) a partir del día lunes 21 de septiembre de 2026.

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¿Cuáles son los requisitos a considerar?

Cabe aclarar que este apoyo, a pesar de contar con cobertura a nivel nacional, la entrega toma base en la suficiencia y la disponibilidad del presupuesto que fue autorizado previamente; por ende, existe un procedimiento de selección, en el que se priorizan a estudiantes indígenas y afromexicanos en un contexto de alta pobreza o en calidad de víctimas, al ser de los principales sectores demográficos que presentan dificultades para finalizar con sus estudios.

Sumado a lo anterior, también se tomará en cuenta a jóvenes que, como requisito, hayan estudiado en una escuela primaria o secundaria prioritaria (escuelas normales indígenas, interculturales, rurales, federales y estatales, por mencionar algunos ejemplos), además de estar inscritos en una institución universitaria prioritaria o susceptible de atención (Universidades para el Bienestar Benito Juárez, interculturales, de la Salud del Estado de Puebla o Ciudad de México, de Lenguas Indígenas de México, entre otros). Desde luego, no deberán contar con cualquier otro apoyo económico que tenga el mismo fin.

Los documentos necesarios para la inscripción deberán subirse y anexarse al cuestionario de solicitud en línea a través del portal web de SUBES, siendo los siguientes: