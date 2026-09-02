A pesar de las inoportunas inclemencias del clima que se les presentaron, una pareja decidió proseguir con los preparativos de su boda. No obstante, esto abre paso a ciertas incógnitas que giran en torno a esta situación: ¿a que se debió la inundación y cómo es que se llevó a cabo el evento? Esto es lo que se sabe.

¿Inundaciones?

Múltiples residentes de la República de las Filipinas han realizado protestas debido a las inundaciones que se han extendido en múltiples regiones de la nación, originados de las acusaciones de corrupción en los proyectos del gobierno de Ferdinand Marcos Jr. destinados a prevenir estos desastres.

Gracias a la actividad pluvial intensa derivada del monzón situado en el sudeste asiático es que el panorama ha permanecido así desde hace varias semanas. De acuerdo con datos proporcionados por las dependencias gubernamentales, hasta el momento 33 personas han perecido, 19 se encuentran heridas y 3 desaparecidas; a su vez, más de 8 millones de personas a través del país se han visto perjudicadas por el clima tempestuoso.

De igual forma, cabe añadir que la situación es tal, que inclusive los puentes regionales y vías de comunicación de Pampanga y Zambales colapsaron por el flujo masivo de agua, provocando a su vez una serie de apagones que han dejado completamente aislada a esta parte de la población.

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¿Una boda inusual?

Tomando en cuenta el contexto presentado anteriormente, esto no fue un impedimento para la pareja conformada por Leian Lieza Galang y Gilbert Gibo en continuar con los preparativos de su contracción nupcial el día martes 1 de septiembre de 2026 en la parroquia de San Juan Bautista en la provincia de Hagonoy, situada en la región de Bulacán.

(fotografía de la pareja frente al altar. Agence France-Presse)

Las imágenes, que han estado circulando en redes sociales, muestran los momentos en los que la novia cruza con el agua hasta la cintura por el pasillo de la iglesia decidida a pronunciar sus votos y dar el ‘sí quiero’ frente a su pareja en el altar. A su vez, se presume que la ceremonia transcurrió con un número reducido de invitados, quienes se encontraban en las bancas frontales, dejando el resto desocupado.

(fotgrafía de la parroquia inundada. Redes sociales)

Acorde con ciertos medios, el evento estaba programado para el mes de diciembre, no obstante, el novio regresó de sus labores del Medio Oriente gracias a una lesión sufrida en uno de sus tobillos. Frente a la posibilidad de una inminente postergación y, a pesar de la insistencia del párroco por reprogramar el casamiento, la pareja optó por adelantar la fecha, sin importar las condiciones climáticas derivadas de la actividad del monzón.