Paro nacional de transportistas mañana 24 de junio: ¿cuáles carreteras se verán afectadas?

Recientemente, la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas A. C. (AMOTAC) anunció un nuevo paro a nivel nacional el día 24 de junio del año en curso, el cual comenzará a las 7:00 horas. También indicaron que bloquearan autopistas importantes en forma de protesta, pero ¿por qué hacen esto?

Inseguridad vial

El motivo de este megaparo se debe a los pobres resultados de las autoridades para apoyar a este sector de la industria .

La misma organización acusó a las autoridades de no tomar ninguna medida visible contra los males que asechan a los transportistas y a los operadores de carga, siendo estos el aumento exponencial de robos y extorsiones en carretera, la inseguridad vial, agresiones contra trabajadores, la irregularidad de cobro por parte de los servicios de grúa, etc.

Es por estos cobros abusivos para liberar un vehículo de carga (que rondan entre los 80 mil pesos y los 250 mil pesos), los atrasos en la tramitación de placas y licencias, las excesivas tarifas de arrastre y la nula atención que reciben por parte de entidades federales que se vieron orillados a realizar tal acción, con el fin de visibilizar sus demandas.

Entre sus solicitudes, se encuentra el fortalecimiento de la seguridad en el ambiente laboral, el aumento de vigilancia en las carreteras, la regulación de las empresas de grúas y la adquisición de vehículos dignos y justos.

Te puede interesar: Trabajadores de maquila reciben 8 pesos de utilidades y se van a paro de labores en estos estados.

¿Cuáles carreteras se verán afectadas?

De acuerdo a AMOTAC, las vías que se verán bloqueadas serán las siguientes:

Autopista Arco Norte .

. Carretera Chalco-México .

. Autopista México-Cuernavaca .

. Carretera México-Querétaro .

. Vía Morelos .

. Carretera México-Pirámides .

. Vía López Portillo .

. Autopista México-Pachuca .

. Carretera México-Puebla.

El actual líder de la alianza reconoce los posibles percances que esta protesta puede causar a la ciudadanía mexicana y las pérdidas económicas que podrían sufrir , pero también recalca que estas consecuencias son producto del abandono de la autoridad hacia este sector, por lo que seguirán hasta que sus solicitudes sean escuchadas y tomadas en cuenta.