Familia creía que había muerto y lo encuentran en Tijuana, 25 años después

Tras 25 años de desaparición y de falta de comunicación con su familia, un hombre que había salido de su hogar para buscar una mejor vida fue encontrado vagando en las calles de Tijuana, en medio de una búsqueda rutinaria por parte de una brigada de rescate.

Aparición de familiar desaparecido

Eleazar Ortiz, también conocido como “Don Caballito”, es un hombre mayor de 66 años de edad que había partido de su hogar en el pueblo maya de Muna, Yucatán, con el propósito de emigrar a los Estados Unidos para buscar una mejor vida y estabilidad económica.

Al no poder cruzar la frontera, decidió asentarse en Baja California, obteniendo un empleo como taquero que desempeñó durante un tiempo; no obstante, terminaría perdiendo su trabajo, circunstancia que lo obligó a vivir en las calles por años.

Durante la tarde de los días 24 y 25 de julio de 2026, en pleno operativo de búsqueda de rutina, el equipo Operación Rescate A. Rodríguez (O.R.A.R.) encontró a Ortiz caminando en las calles de Tijuana, ciudad situada a más de 3 mil kilómetros de su pueblo natal .

El fundador de la brigada de rescate, Felipe Rodríguez, explicó que decidió publicar el encuentro y la información de Eleazar en las redes sociales oficiales de O.R.A.R. tras el hallazgo, con el fin de que la información llegara lo antes posible a su familia .

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Regreso a su hogar

La rápida difusión del caso no se hizo esperar y, no mucho tiempo después, la publicación llegó a las pantallas de la familia de Don Caballito en Muna .

Eleazar Ortiz había abandonado su pueblo hace 50 años; a pesar de su distanciamiento, aún mantenía comunicación con sus allegados.

Sin embargo, un día dejó de llamar, lo que terminó por provocar angustia y desesperación en su familia, quienes habían asumido que falleció en circunstancias desconocidas al tratar de ingresar al vecino del norte, por lo que no trataron de registrar ningún reporte de desaparición .

Después de conocer la noticia, el presidente municipal de Muna, Carlos Ayuso Vera, se puso en contacto directo con la familia y ha trabajado en conjunto con ellos para hacer posible el regreso de Eleazar a Yucatán.