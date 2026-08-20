Joven y adolescente son encontrados sin vida dentro de habitación de un motel

Se ha producido nuevamente la movilización de elementos de la policía, esto tras encontrar a un par de jóvenes sin vida al interior de una habitación de un motel. Esto abre paso a ciertas incógnitas: ¿de quiénes se trata, y cómo fue que fallecieron? Te compartimos lo que se sabe a continuación.

¿Fallecidos en un motel?

De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes fueron encontrados sin signos vitales el pasado domingo 16 de agosto de 2026 en el interior de una de las habitaciones que se encontraban disponibles del Hotel Aqua Motel Boutique, localizado en el acceso norte de la ciudad de Delicias, en el estado de Chihuahua.

Las víctimas del suceso fueron reconocidas de forma preliminar como Vianey Alejandra R. Y Karol Alexis C., quienes contaban con 17 y 18 años, respectivamente; se conoce que, durante la madrugada de aquel día, la pareja había ingresado al inmueble para solicitar una habitación en la cual hospedarse.

Horas más tarde, personal del establecimiento se acercó al cuarto en el que se encontraban para mencionarles que el plazo de su estancia había finalizado, sin embargo, al no recibir respuesta de ninguno de los dos, abrieron la puerta para acceder, de la cual detectaron un asfixiante olor a gas , del cual provenía de un vehículo Pick-Up de la marca Nissan de color gris encendido desde la cochera privada.

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¿Cuál fue la causa?

Debido a la gravedad del panorama, el personal solicitó apoyo de la Policía Municipal de Delicias, quienes acudieron al lugar en cuestión de minutos, en compañía de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de ventilación; una vez despejada el área, confirmaron el hallazgo de ambos jóvenes muertos en el interior.

Las autoridades mantienen como una de las posibles causas de su defunción la intoxicación y consecuente asfixia provocada por el monóxido de carbono que emanaba el motor en funcionamiento de la camioneta en un espacio considerablemente cerrado , no obstante, la hipótesis permanece como una posibilidad hasta que los esfuerzos de investigación correspondientes lo confirmen o descarten.

A su vez, el área en el que transcurrieron los hechos permanece actualmente restringida del acceso público mientras se efectúan las diligencias correspondientes para recabar indicios que permitan esclarecer el caso; de igual forma, ambos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas de ambos fallecimientos.