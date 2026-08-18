Muere querido cantante regional de 21 años en trágico accidente automovilístico

Tanto fanáticos como aficionados al género musical se encuentran de luto por el impacto que ha generado la noticia del fallecimiento de una figura bastante conocida en su ámbito. Pero esto lleva a las preguntas: ¿de quién se trataba y cómo fue que ocurrió su muerte? Esto es lo que se sabe.

¿Quién era el cantante?

El artista en cuestión era identificado como Germán Medina, joven acordeonista e intérprete del regional mexicano originario de la entidad federativa de Nayarit; su carrera musical se encontraba en una etapa de crecimiento recientemente debido al reconocimiento que empezaba a ganarse dentro del género norteño.

Ya había logrado construir una base de seguidores bastante grande en sus plataformas principales a sus 21 años de edad, acumulando un total de 48 mil 900 seguidores en su perfil personal en la red social Instagram, y aproximadamente 109 mil suscriptores en su cuenta en la plataforma YouTube , según la información pública disponible en ambos perfiles.

A la vez que desarrollaba su carrera musical, también se sabe que Medina era un estudiante y emprendedor, quien cursaba la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos, desde la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN).

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¿Cómo sucedió el incidente?

Según los reportes derivados de las indagaciones realizadas por los peritos encargados, se conoce que, durante la madrugada del día lunes 17 de agosto, tanto el cantante como su acompañante, quien fue reconocido como Olaf Rubio (su compañero de equipo encargado de la producción técnica y sonora), se encontraban viajando sobre la autopista Tepic-Matanchén tras una presentación en vivo en el municipio de San Blas.

A la altura del kilómetro número 18, en las cercanías del crucero al poblado de Mecatán, se encontraron frente a una camioneta de la marca MG que se había volcado en el carril ; no obstante, al momento de intentar esquivar el vehículo, el automóvil de la marca Volkswagen modelo Vento en el que ambos abordaban impactó contra la barrera de contención, provocando que perdiera el control y empezara a dar vueltas ; por consiguiente, los dos pasajeros perecieron en el lugar del accidente.

Actualmente, las actividades de investigación siguen en marcha para determinar las circunstancias precisas en las que transcurrió el incidente, además de las responsabilidades correspondientes del o los dueños del transporte abandonado, debido a que no contaba con ninguna señalización de peligro a su alrededor para alertar su presencia a los demás conductores que pasaran por la vía.