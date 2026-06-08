Profeco lanza alerta: Así son las nuevas estafas relacionadas con el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a punto de comenzar y la fanaticada ya ha comenzado a comprar boletos para viajar a las distintas sedes donde se llevarán a cabo los partidos; esto ha permitido que personas y empresas de moral dudosa crearan sistemas para aprovecharse de la fiebre mundialista y estafar a cuanta gente puedan. Es por esto que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha lanzado un comunicado para evitar cualquier estafa.

Medidas de prevención

Antes de conocer las formas en las que se puede detectar una promoción engañosa, es menester conocer las medidas a adoptar para evitar problemas durante el Mundial:

De primera instancia, la documentación como pasaportes, permisos de ingreso y visas debe estar completa y actualizada, además de contar con respaldos físicos y digitales en situación de emergencia.

Familiarizarse con las leyes del país destino, conocer los requisitos especiales en caso de viajar con mascotas y las localizaciones de la embajada mexicana en tierras extranjeras siempre será de utilidad.

Al momento de viajar, hay que notificar a las instituciones bancarias que se usarán sus servicios desde otra parte del mundo, para evitar bloqueos preventivos. Aunado a esto, nunca hay que realizar pagos u operaciones monetarias en comercios o con proveedores no autorizados.

En caso de tener algún asunto de salud a tratar, se aconseja llevar la medicación requerida, junto con su correspondiente documentación, con el objetivo de prevenir incidentes al tratar de entrar a otro país.

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¿Cómo identificar una estafa?

La procuraduría, en su guía especial para el consumidor, también ha dado a conocer puntos importantes para identificar un fraude, los cuales se pueden resumir en los siguientes:

Sensación de urgencia: Una práctica bastante común es la de ejercer presión en clientes con excusas para pagar lo antes posible, con supuesta disponibilidad limitada u ofertas exprés.

Una práctica bastante común es la de ejercer presión en clientes con excusas para pagar lo antes posible, con supuesta disponibilidad limitada u ofertas exprés. Precios demasiado bajos: Se trata de un gancho muy utilizado para atraer a sus víctimas, ya que usan precios ridículamente bajos en paquetes de viajes.

Se trata de un gancho muy utilizado para atraer a sus víctimas, ya que usan precios ridículamente bajos en paquetes de viajes. Inexistencia de reservaciones: Una vez que se ha generado el pago, tarde o temprano, las víctimas de un fraude averiguan que nunca se realizó una reservación en el hotel o en la agencia de viajes.

Una vez que se ha generado el pago, tarde o temprano, las víctimas de un fraude averiguan que nunca se realizó una reservación en el hotel o en la agencia de viajes. Nula información: La falta de información sobre el paquete, políticas de pago o servicio y proveedores del viaje suele ser una forma de reconocer un fraude .

La falta de información sobre el paquete, políticas de pago o servicio y proveedores del viaje suele ser una forma de reconocer un . Registro Público de Contratos de Adhesión y Buró Comercial: La Profeco siempre recomienda revisar el registro de contratos de adhesión y su buró comercial, con el fin de conocer si la empresa cuenta con documentos legítimos o si presenta un historial de denuncias y quejas.

En caso de que se haya caído en una trampa, es recomendable comunicarse en los medios de comunicación de la Profeco, como sus redes sociales, el Teléfono del Consumidor o el correo [email protected], para reportar la situación .

Además, es de vital importancia guardar comprobantes de pago, correos electrónicos de confirmación, contratos y capturas de las promociones falsas, ya que servirán como evidencia del caso.