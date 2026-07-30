¿Quién es ‘El Micky’, el operador clave del Cártel de Sinaloa detenido en Oaxaca?

Recientemente, las autoridades lograron efectuar la captura de una persona que operaba en uno de los carteles de mayor prioridad en la República Mexicana. No obstante, esto abre paso a ciertas interrogantes: ¿De quién se trata exactamente, y cómo procedió la detención? Esto es lo que se sabe.

¿Cómo procedió el arresto?

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE), informó de forma reciente la aprehensión de uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en el municipio Ejutla de Crespo durante un operativo coordinado entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Defensa Nacional.

De acuerdo con lo mencionado por el fiscal general de dicho estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, la captura del delincuente podría representar uno de los golpes directos más importantes y de mayor impacto contra la logística interna del grupo delictivo en las rutas de conexión con la capital oaxaqueña, lo que podría debilitar su estructura.

A su vez, también recalcó que, dentro de las indagaciones realizadas por parte de las áreas de inteligencia, se tomaron como piezas clave un tatuaje de Mickey Mouse que lleva el criminal en el brazo como distintivo físico, además de la letra de un narcocorrido publicado en plataformas digitales en el año 2026 llamado ‘El Micky II’ , que proporcionó información clave para dar con su localización.

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¿Quién es exactamente ‘El Micky’?

Según las autoridades locales, Juan M.G.G., conocido también bajo el alias ‘El Micky’, cumplía un papel como jefe de operaciones en el control de las plazas y en la administración del equipo armado del cartel con origen en la entidad sinaloense, quien además reportaba directamente al líder de la célula en el estado, Ricardo Estévez Colmenares, alias ‘El Bogar’.

Comenzó con el ejercicio de sus labores dentro de la estructura criminal desde el año 2025 a partir de un corredor estratégico establecido en la Costa, el Istmo y en los Valles Centrales que pasaba por las regiones de Miahuatlán, Ejutla, Zimatlán, Ocotlán, y se extendía hasta Lachigoló y Mitla , hacia las puertas de la capital.

Además, las investigaciones también sugieren que el imputado podría estar relacionado directamente con múltiples actividades delictivas dentro de la entidad, entre las que destacan ataques y homicidios de alto impacto; no obstante, las autoridades siguen analizando la información recabada para determinar las responsabilidades adicionales.