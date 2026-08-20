¿Tu seguro cubre si roban tu auto y lo usan en un narcobloqueo? Esto sabemos

Después de la operación militar que resultó en la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, anterior líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los casos de robos de vehículos para su uso en narcobloqueos han aumentado considerablemente. Es gracias a esto que surge una duda: ¿Acaso las aseguradoras cubren los daños o la pérdida total del vehículo?

AMIS y la cobertura por hurto y destrucción

De acuerdo con Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los seguros cubren el robo de un vehículo para su posterior incendio en narcobloqueos, con el objetivo de brindar apoyo a los ciudadanos afectados por estos eventos.

Rosas mencionó que estos esfuerzos se centran en atender la situación lo más rápido posible, especialmente a las PyMES (pequeñas y medianas empresas), sector el cual se encuentra más vulnerable por la dificultad de absorción de daños gracias a su escala reducida; además de que concentran buena parte de los empleos actuales , por lo que el riesgo de despojo violento de un vehículo es mayor.

«Para las empresas impulsamos la cobertura de vandalismo, esto como una parte de estrategia de protección; especialmente lo hacemos sobre todo para PyMES que son las más vulnerables y donde se generan más empleos».

La directora general de AMIS también ha destacado que ha unido fuerzas con las autoridades para desarrollar protocolos y medidas a tomar cuando se presenten reportes por incendio de vehículos en bloqueos.

«Desde la AMIS, lo que hacemos es promover el intercambio de información con las autoridades y desarrollar también protocolos para atender estos eventos».

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Ley sobre el Contrato de Seguro

Sin embargo, la realidad parece ser un poco distinta: Sí, las aseguradoras de automóviles pueden cubrir un robo de vehículo y su incendio en un altercado, pero todo depende del tipo de seguro con el que se cuente según la Ley sobre el Contrato de Seguro .

Si es que se dispone del seguro de Responsabilidad Civil (RC), exigido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, este solo cubrirá daños realizados a otras personas, por lo que el hurto o vandalización de un automóvil propio realizado por terceros no podrá ser pagado.

Por otro lado, si se obtiene un seguro de cobertura amplia, es posible que se indemnice el robo o la calcinación de un automóvil, pero la forma en la que se presentaron los hechos, la compañía del seguro contratado, las cláusulas y las exclusiones del contrato pueden complicar las cosas.

En caso de que un criminal haya robado el carro de un conductor, es posible reportarlo como robo total con violencia, o como daño material por incendio si el vehículo fue prendido en fuego.

Cabe aclarar que un problema que se presenta muy a menudo son las excepciones que se encuentran en los contratos, ya que los casos de terrorismo, insurrección o daños relacionados con la guerra comúnmente son excluidos por las aseguradoras.