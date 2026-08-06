¿Viajas a la ciudad de Durango? 5 lugares imprescindibles para explorar y tomar fotos

Durango es un estado rico en historia y cultura, con edificios barrocos construidos hace siglos, atracciones naturales, gastronomía sin igual y paisajes bellos; es imposible resistirse a viajar a la Perla del Guadiana. ¡Aquí te mostraremos los mejores lugares por visitar en tu travesía!

Parque Guadiana

Ubicado al oeste de la capital, se trata del pulmón de la ciudad y del punto recreativo por excelencia del duranguense.

Sus instalaciones albergan una variedad grande de flora y fauna, con encinos, eucaliptos, álamos y ahuehuetes como especies dominantes de árboles.

Por otro lado, las ardillas, ratones de campo, patos, zanates, garzas y demás especies de aves migratorias conforman la fauna del parque.

Sin embargo, el atractivo natural no lo es todo, ya que el parque también ofrece juegos infantiles, el famoso minitren, fuentes e instalaciones deportivas ; atracciones perfectas para disfrutar el día.

Paseo del viejo Oeste

En el centro de la capital se puede encontrar este afamado parque temático, inspirado en el viejo Oeste.

Gracias a la conexión histórica de Durango con el cine western fue que surgió la idea de crear este atractivo turístico, que tenía como fin promover el turismo en la entidad.

En esta atracción, será posible disfrutar de presentaciones teatrales del viejo Oeste, comprar productos artesanales, tomar paseos a caballo y presenciar demostraciones de tiro con arco y lazo .

Hacienda la Ferrería

Anteriormente, se trataba de la casa de un terrateniente rico llamado Juan Nepomuceno Flores que fue reconstruida en el siglo XIX sobre las ruinas de una casa fundidora que trataba y transformaba el metal obtenido del Cerro del Mercado.

Cerca del jardín de la casa, hay una arquería que lleva directamente a las ruinas de la fundidora, junto a un museo de sitio en la edificación principal que exhibe muestras y piezas minerales extraídas desde el sitio arqueológico La Ferrería, junto a piezas originarias de Zacatecas .

Plaza de Armas

Ubicada en el Centro Histórico, frente a la calle 20 de Noviembre, es la plaza más emblemática de la ciudad de Durango.

Se trata de un espacio abierto arbolado frente a una edificación barroca, la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción.

En el centro de la plaza, se encuentra un quiosco de cantera rosa, el cual se ilumina de manera hermosa junto al resto de la ciudad en las noches.

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Cañón Tres Molinos

Un pequeño cañón ubicado al suroeste de la capital duranguense, donde se aprecia una barranca separada por el río Tunal, con vegetación conformada por bosques de pinos y encinos.