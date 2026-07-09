¡Alerta en Sinaloa! Reportan nuevo ataque con machete contra un menor de edad

Recientemente, se ha reportado un nuevo ataque con machetes en las playas de Sinaloa, donde un menor cuya edad es desconocida resultó herido de gravedad en manos de dos personas. El menor fue llevado de inmediato a un centro médico donde fue internado.

¿Qué ocurrió?

En la mañana del día martes 7 de julio de 2026, el menor de edad José “N” se encontraba en la playa de Las Salinas, en el municipio de Ahome, Sinaloa, cuando de pronto vio cómo dos sujetos en motocicletas se aproximaron a su localización con armas blancas en sus manos.

Fue en ese momento en el que los jóvenes comenzaron a atentar contra su integridad en repetidas ocasiones, dejándole heridas de gravedad con sus machetes .

Pescadores aledaños presenciaron este ataque, por lo que ahuyentaron a los agresores y corrieron para socorrer al joven José, llevándolo al Hospital de Gineco-Pediatría Número 02 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Los Mochis, donde fue internado de emergencia para tratar sus lesiones.

Momentos después de su ingreso, cuerpos de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa entraron al recinto para interrogar al menor de edad respecto al suceso, con el fin de identificar a los agresores para emitir una orden de arresto.

De acuerdo a los médicos de la unidad, José se encuentra estable, pero requerirá de por lo menos 20 días para sanar .

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Trifulca previa con machetes

Previamente, se había registrado un acontecimiento similar el 2 de julio de 2026, en la celebración de la Virgen del Refugio en Ahome.

En este suceso, dos hombres montados en caballos protagonizaron una riña usando la misma herramienta con la que el infante fue sometido, junto a chicotes y látigos, según rumores en las redes sociales.

No existe ningún caso de heridos a causa de este enfrentamiento, pero las fiestas patronales y el baile en honor a la Virgen del Refugio tuvieron que ser cancelados para evitar alguna pérdida humana.

El Secretario de Seguridad y Protección Civil de Ahome declaró que las autoridades de Sinaloa se encuentran investigando ambos sucesos para detener a los perpetradores, destacando que el uso del machete fuera del horario laboral agrícola supone una infracción grave .

Además, añadió que reforzará la seguridad pública con la presencia de más elementos policíacos en eventos sociales para evitar más peleas violentas con armas de cualquier tipo.