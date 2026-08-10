Balacera deja a personas atrapadas en una iglesia en Los Mochis | VIDEO

En la noche del domingo pasado, un ataque armado hacia la Guardia Nacional sacudió la ciudad de Los Mochis, ocasionando que personas se quedaran atrapadas en una parroquia en plena celebración religiosa, edificación que sirvió como refugio mientras el enfrentamiento cesaba.

¿Qué ocurrió?

Durante la noche del 9 de agosto de 2026, se llevaba a cabo una misa de despedida en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en Ahome, Los Mochis, Sinaloa, hasta que el sonido de detonación de armas de fuego interrumpió el proceso religioso.

En el vídeo, se puede apreciar el interior del recinto, mientras el padre se encontraba despidiendo a una persona fallecida. A los pocos segundos de haber comenzado el material, los disparos comenzaron a escucharse a lo lejos, alertando a los creyentes dentro de la iglesia .

«No salgan, por favor. Cierren la puerta y no salgan» Fueron las palabras que el padre Joél Valdéz Villegas enunció para calmar a la multitud, a la vez que solicitó a la gente que salió del edificio que se refugie nuevamente en la parroquia.

«Los que están afuera, ¡métanse y cierren la puerta!».

Momentos más tarde, el padre pidió a los feligreses que bajaran el volumen, con el fin de saber si los disparos habían cesado.

«Vamos a guardar silencio para escuchar. Guardamos silencio para ver si ya no se escucha.» Enunció el padre Joél.

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Agresión de ciudadanos a Guardia Nacional

Todo comenzó con una emboscada hacia elementos de la Guardia Nacional por parte de 8 personas armadas, cerca de la parroquia donde se llevaba a cabo una misa de despedida.

Como resultado del ataque, se desencadenó una persecución por parte de la Guardia Nacional y de elementos de seguridad hacia una camioneta Chevrolet Tahoe por múltiples calles de la ciudad , rastreo que terminó con el choque del vehículo en un árbol del camellón central en el bulevar Antonio Rosales.

Tras alcanzar a los agresores, se comenzó con el proceso formal de arresto de los ocupantes del vehículo, confiscando sus armas y objetos ilegales que trajeran consigo.