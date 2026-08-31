‘El Tiburón’: el policía federal que rechazó 50 millones de dólares de ‘El Chapo’

Una nueva producción cinematográfica expone nuevamente a la luz uno de los sucesos relacionados con uno de los narcotraficantes más buscados que han ocurrido recientemente en la historia mexicana. Pero, ¿cómo fue que esto sucedió realmente? Lo explicamos a continuación.

¿Una película inspirada en los hechos?

Recientemente, la película estrenada con fecha del día 21 de agosto del año 2026 en la plataforma digital Netflix, llamada ‘La Captura’, tiene como base los acontecimientos reales relacionados con la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como ’El Chapo’. Esta cuenta la perspectiva de dos policías y su encuentro inesperado con el aquel entonces líder del Cártel de Sinaloa.

A pesar de que el largometraje está basado en los hechos reales de su detención, cabe aclarar que también se toma ciertas libertades creativas para brindar mayor tensión y drama a la trama, añadiendo a este escenarios que no están emparentados con su contraparte de la vida real. Esto se puede comprobar gracias a los testimonios de un elemento de la policía federal que participó en la aprehensión de ‘El Chapo’, del cual existe un registro.

En el año 2018, y por medio del portal web oficial del Gobierno de México, se publicó una narración escrita en primera persona por parte del agente, quien, por motivos de protección a su identidad, recibió el apodo de ‘El Tiburón’. En el documento se detallan los sucesos ocurridos durante la recaptura del capo mexicano, entre los que se encuentra los intentos de este personaje en sobornar al oficial responsable con el mero fin de escapar del aprieto en el que se había involucrado.

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¿Cómo ocurrió realmente?

De acuerdo con el relato, en el transcurso de la madrugada del día 8 de enero de 2016, ‘El Tiburón’,en compañía de otras dos patrullas, se encontraba cubriendo su turno al sur de Los Mochis, Sinaloa, comprendido entre las once de la noche y las siete de la mañana. No obstante, pocas horas después de que amaneciera, recibieron un reporte de robo a un vehículo de la marca Ford, modelo Focus de color rojo, que pasó por la zona de vigilancia del oficial.

Momentos después, tras detener el automóvil hurtado, el agente, en compañía de un superior se acercaron al conductor quien había descendido de este para que lo dejara continuar con su recorrido, ya que llevaba consigo a su patrón; ‘El Tiburón’ se acercó y abrió la puerta del copiloto, solo para darse cuenta de que este no era nadie más que ‘El Chapo' Guzmán. Procedió a sacarlo del vehículo, esposarlo y llevárselo en su patrulla.

Debido al peligro que representaba tener bajo su custodia a uno de los criminales más buscados del país, el agente policial optó por establecerse en un hotel en las cercanías de la guarnición militar de la ciudad sinaloense. Una vez ubicado en dicho inmueble, el oficial comunicó a la estación que tenía capturado a ‘El Chapo’, quien comenzó a ofrecerle a ‘El Tiburón’ de dos a tres empresas del estado, y 50 millones de dólares para no tener la necesidad de seguir trabajando.

Sin embargo, rechazó la fuerte suma de dinero; el motivo detrás de su decisión estaba influenciada en la apariencia de Guzmán, quien, a pesar de contar en su poder una gran fortuna, estaba sucio, mojado y maloliente tras haber escapado de un operativo por medio del drenaje. Segun su testimonio, lo mismo podría pasarle de haber aceptado el soborno, tendría una gran cantidad de dinero que no podría terminar de gastar, pero siempre estaría huyendo, por lo que prefirió continuar con su obligación.

Finalmente, arribaron más oficiales federales, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) por medio de un helicóptero y agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asegurando la recaptura del capo de origen sinaloense.