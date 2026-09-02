¿Isisí?, hacen honor al Mundial y registran a bebé con la popular frase mexicana

A pesar de que las vísperas del Mundial 2026 hayan finalizado, son innegables las tendencias que han surgido de este evento futbolístico, como es el caso de un recién nacido que recibió como nombre una mítica frase empleada hace un par de meses atrás. Pero, ¿cómo es que surgió y por qué se eligió el nombre?

¿Cuál es el origen de la frase?

A pesar de lo que pudiera parecer, esta frase no consiste en un eslogan de origen publicitario, gracias a que forma parte del vocablo común del mexicano desde hace ya tiempo; sin embargo, no se implementó dentro de un contexto deportivo hasta que se pronunció de forma espontánea durante la el torneo Clausura 2026.

En una entrevista transcurrida en mayo de 2026 a Efraín Juárez , en aquel momento director técnico del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el periodista del medio ‘TUDN’, Rodrigo Celorio, hizo una pregunta en relación a las posibilidades del equipo en mostrarse como ganadores de la contienda. A esto, Juarez respondió con un ‘¿Y sí sí? ¿Y si los Pumas son campeones?’.

Si bien los Pumas no resultaron victoriosos en aquella ocasión, la simple autenticidad de la oración fue razón suficiente para que el equipo Tricolor la acuñara como un mantra frente a los cuestionamientos en relación a las bajas probabilidades de que México resultara ganador indiscutible de la justa futbolística.

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¿Un registro peculiar?

Un menor de edad ha sido nombrado de forma reciente bajo el nombre ‘Isisí’ que, debido a lo particular del caso, ha llamado en gran medida la atención del personal responsable de registrar al recién nacido, tomando lugar en la ciudad Heroica de Matamoros, localizada en la entidad federativa de Tamaulipas.

De acuerdo con una entrevista realizada por el medio de comunicación ‘Enlace mx’ al oficial del Registro Civil número 1, Omar Masso Quintana, una de las familias que acudieron seleccionó el susodicho nombre por medio de un juego de palabras de la frase mexicana popularizada recientemente: ‘¿Y sí sí?’. Esto al considerarlo lo suficientemente original, dado a que hace alusión al fútbol y, con ello, el ambiente que trae consigo el Mundial.